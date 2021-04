Uz podršku Grada nabavljena dva nova konja za potrebe Akademskog konjičkog kluba i Visokog gospodarskog učilišta

Za potrebe provođenja EU projekta Equi Edu Visokog gospodarskog učilišta i Škole jahanja, Akademski konjički klub Križevci nabavio je dva nova konja uz podršku Grada Križevaca. Tim je povodom u subotu održano prigodno druženje i predstavljanje novih konja.

„Povod druženja je nabavka dva nova konja za potrebe kluba i Visokog gospodarskog učilišta koje smo nabavili zahvaljujući pomoći našeg gradonačelnika i grada Križevaca. Radi se o rasnim konjima, vrhunske genetike, odličnih radnih osobina,“ naglasio je trener Željko Gagro dodavši kako će ovi konji pridonijeti uspjehu konjičkog sporta u Križevcima i edukativnim potrebama VGU-a.

„Učilište provodi projekt Equi Edu u kojem se nalaze tri zasebna poglavlja, dva izborna predmeta na fakultetu, dva programa cjeloživotnog učenja i priprema projektne dokumentacije za izgradnju buduće hale i jahališta po najvišim europskim i svjetskim standardima,“ pojasnio je Željko Gagro i najavio kako će ove godine u sklopu Križevačkog velikog spravišča napraviti konjički turnir.

O važnosti projekta Equi Edu govorio je i gradonačelnik Mario Rajn: „Ovaj projekt je nešto što mi s velikim zanimanjem kao Grad i Visoko gospodarsko učilište promatramo, iščekujemo i to bi bila kruna nastojanja u ovom trenutku za narednih pet godina. Osim izrade dokumentacije koja je trenutno u provedbi, svi napori nakon toga slijede u osiguravanju financiranja za izgradnju takvog objekta. Nama je upravo to cilj izgraditi, a ne samo projektirati i to imati u dugoročnim planovima. Prema tome, onaj dio koji me u ovom trenutku čini radosnim je činjenica da su konji koji su kupljeni za edukativne svrhe.“

Rajn je naglasio kako će se kroz ovaj projekt Akademski konjički klub i Visoko gospodarsko učilište dodatno afirmirati, a omogućit će se i vrlo kvalitetna prezentacija Križevaca. Ujedno je uputio čestitke gospodinu Gagri kao predsjedniku Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja te Visokom gospodarskom učilištu i Akademskom konjičkom klubu na projektu koji je „prva stepenica u tom našem dugoročnom razvoju konjičkog sporta u Križevcima“.