Otvorene prijave za polumaraton i “Križevačku osminu”

Od ovog tjedna na stotinka.hr otvorene su prijave za polumaraton Kalnik-Križevci ’21- KTC i utrku građana “Križevačka osmina” koji će se održati 11. rujna. Polumaratonci će i ove godine dužinu od 21,2 kilometra trčati od kalničkog Trga Stjepana Radića do Križevaca, dok je staza osmine maratona duga 5,28 km i trči se po križevačkim ulicama.

Za razliku od lani, start je za obje utrke pomaknut na 16 sati, no kotizacija ostaje ista – za utrku građana iznosi 50, a za polumaraton 100 kuna. Za natjecatelje koji se prijave i uplate startninu do 1. rujna osiguran je startni paket u kojem su broj, majica, finišerska medalja i bon za ručak i piće, dok će polumaratonci uz to imati i pet okrijepnih stanica duž staze. Najbolji trkači i ove će godine dobiti novčane nagrade koje osiguravaju sponzori i organizatori Zajednica športskih udruga Križevci i AK Križevci uz pokrovitelje Općinu Kalnik, Grad Križevci i Koprivničko-križevačku županiju.