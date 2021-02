U Gornjim Vinama uskoro kreće izgradnja autobusnih ugibališta

Djeca Gornjih Vina do sada su školski autobus čekala uz samu cestu, a ovaj dugogodišnji problem konačno će biti riješen ove godine izgradnjom autobusnih ugibališta. Zajedničkom suradnjom Grada Križevaca i Hrvatskih cesta uspješno je riješena sva potrebna dokumentacija kako bi se izgradila autobusna ugibališta.

Naime, prema Pravilniku o autobusnim stajalištima, na ovoj dionici ne može se staviti samo autobusna kućica već je potrebno izgraditi autobusno ugibalište kako bi djeca mogla sigurno ući u autobus, a promet nesmetano teći.

Lokacije budućih ugibališta obišli su zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević zajedno s rukovoditeljem Poslovne jedinice Varaždin, Hrvatske ceste Davorom Bobičancem te mještankom Gornjih Vina Marinom Pukec, koja je tom prilikom istaknula kako je ovo autobusno ugibalište neophodno kako bi djeca bila sigurna dok čekaju autobus te je uputila zahvalu Gradu Križevcima i Hrvatskim cestama na izvedbi ovog projekta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Varaždin, Hrvatske ceste Davor Bobičanec istaknuo je kako će radovi biti gotovi već do početka svibnja: „Hrvatske ceste zajedno s Gradom Križevcima izradile su projektnu dokumentaciju autobusnog ugibališta u naselju Gornje Vine, to je sam ulazak u grad Križevce. Iste su potrebne samo zbog sigurnosti samih sudionika u prometu, naročito školske djece i sami radovi trebali bi se izvesti do mjeseca svibnja.“

Zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević tom je prilikom zahvalio Hrvatskim cestama na suradnji u rješavanju ovog problema sigurnosti djece: „Prije svega zahvaljujemo Hrvatskim cestama i gospodinu Davoru Bobičancu što nam je pomogao u rješavanju dugogodišnjeg problema autobusnih stajališta u Gornjim Vinama, to se čeka preko desetak godina. Grad smo prijatelj djece i želja nam je da naša djeca sigurno stignu do škola. Ovim putem se zahvaljujem mještanima Đurđici Kemenović, Mariji Nemčić i Ivanu Jaiću što su darovali dio svog zemljišta u svrhu izgradnje autobusnih ugibališta. Što se tiče samih ugibališta trebala bi biti u završnoj fazi, odnosno gotova do početka svibnja. Takav isti problem imamo i u naselju Bukovje i pokušavamo s Hrvatskim cestama riješiti dokumentaciju na zadovoljstvo građana mjesta Bukovja i njihove djece.“