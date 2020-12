Križevački političari o odlasku Rajna iz stranke u kojoj je bio 10 mjeseci

Izlazak Marija Rajna iz Hrvatske seljačke stranke, u kojoj je bio manje od godinu dana, uzburkao je križevačku političku scenu. Građani su njegovo priopćenje komentirali na društvenim mrežama. Mišljenja su podijeljena, od onih koji ovaj potez doživljavaju kao povratak na put kojim je Rajn kao nezavisni kandidat dobio mandat na posljednjim lokalnim izborima, do onih kojima su svi političari isti pa predviđaju kako će i on uskoro naći novu stranku. Predsjednik Rajnove sada već bivše stranke Krešo Beljak gubitak jednog gradonačelnika uoči lokalnih izbora još nije komentirao iako smo mu pitanja poslali još jučer. No za razgovor je bio spreman predsjednik križevačkog HSS-a Marijan Vuković.

“To je Rajnova osobna odluka, nemam nikakav poseban komentar. On ima većinu u Gradskom vijeću pa napuštanje stranke neće poremetiti odnose snaga u vijeću”, rekao je Vuković i otkrio da će HSS na lokalnim izborima u svibnju imati svog kandidata.

Na preslagivanje na križevačkoj polititčkoj sceni reagirali su i ostali gradski vijećnici. Najbrojniji u vijeću je Klub nezavisnih vijećnika, koji Rajnovo napuštanje HSS-a podržava.

“S obzirom da je ranije iz našeg Kluba već bilo priopćeno da će ga Klub podržati do kraja ovog mandata, toga stava ćemo se držati i dalje. Kao što je uobičajeno, pratili smo rad svih političkih stranaka kako od lokalnih izbora 2017., tako i od ovih posljednjih parlamentarnih izbora održanih ljetos. Gotovo u svim strankama se odvijaju frakcijski sukobi bazirani uglavnom na ideološkoj osnovi. Stranke se bave same sobom, a problemi građana pa tako i cijele naše zemlje postaju sve brojniji i sve ih je teže riješiti. Posljedica takvog ponašanja unutar stranaka jesu potpuna zanemarivanja prioriteta, a primjećuje se da je unutar istih sve manje mjesta za „mlade snage“ koje gledaju u budućnost. Tako da je potez gospodina Rajna razumljiv. I dalje ćemo raditi na projektima koji su u interesu građana kao što smo to radili i dosad, a što je vidljivo kako u gradu, tako i u našim selima”, poručio je Igor Frbežar uime Kluba nezavisnih vijećnika.

Predsjednik Gradskog vijeća, SDP-ov Marko Katanović, vjeruje da ova posljednja Rajnova odluka neće utjecati na njihovu suradnju.

“To je osobna odluka Maria Rajna, kao što je bio njegov ulazak u HSS, pa tako i sada. Ne vidim razloga da ovo utječe na suradnju koju imamo trenutačno i zadnje tri i pol godine kao partneri u Križevcima”, kratko je komentirao Katanović.

I HDZ, koji u Gradskom vijeću ima četiri zastupnika, podražava osobnu odluku svakog pojedinca o članstvu u strankama, rekao nam je potpredsjednik vijeća Mato Devčić.

“Naš službeni stav je da se ne miješamo, podržavamo osobne odluke gradonačelnika. Gospodinu Rajnu želimo svu sreću u radu, kao i na lokalnim izborima. Nadam se da nas u svibnju čeka poštena utakmica i vjerujem da svi radimo u interesu ovog grada”, poručio je Devčić.

Najkonkretniji u komentaru bio je Hrvoje Gužvinec (Mreža) kojeg Rajnova odluka nije iznenadila.

“Bilo je i za očekivati. To mu je pametan potez”, jasan je Gužvinec.

Jedini gradski vijećnik koji je ovaj gradonačelnikov potez komentirao na društvenim mrežama je bivši SDP-ovac Ivan Majdak.

“Ja sam izašao iz SDP-a, ima sad tamo slobodno mjesto”, napisao je Majdak.

Od svih opcija na križevačkoj političkoj sceni, samo vijećnici HDS-a ništa nisu rekli o povratku križevačkog gradonačelnika u nezavisne vode.