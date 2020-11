Križevčani ispadaju građani drugog reda

Čak 337 stanovnika naše županije koji su testirani u petak i subotu, pozitivni su na koronavirus. I dok takve brojke zabrinjavaju susjedne županije pa bjelovarski, varaždinski i međimurski župan traže strože mjere i više testiranja, nabavljaju respiratore, otvaraju nove lokacije za testiranje i čine sve kako bi se ljudi što manje grupirali i okupljali, Darko Koren nema takvih problema. Barem tako tvrde iz njegovog ureda kad smo ih pitali razmišlja li i naša Županija o masovnim testiranjima, nabavi opreme i strožim mjerama.

„Što se tiče masovnog testiranja brzim antigenskim testovima – po potrebi i procjeni epidemiološke struke, a što se tiče uvođenja dodatnih epidemioloških mjera, također po potrebi i procjeni epidemiološke struke“, odgovaraju šturo ne navodeći koji je to broj zaraženih koji bi zabrinuo županijske vlasti.

Informacije o broju zaraženih koje svakodnevno objavljuju nemaju puno smisla ako ne objave broj dnevno testiranih, jer podatak o 152 zaražene osobe, koliko je objavljeno u subotu, zvuči puno, ali ako to znači da je svaki drugi uzorak pozitivan, onda je i zabrinjavajuće. Osim toga, Županija već danima odbija odgovoriti na pitanje zašto za stanovnike Križevaca i okolnih općina, a to je oko 30 tisuća ljudi, ne mogu organizirati mjesto za uzimanje uzoraka u ispostavi županijskog Doma zdravlja u Križevcima. U birokratskom odgovoru naveli su tek da se uzorci u našoj županiji uzimaju u Covid ambulanti u Koprivnici. Na ponovljeni upit postavljen u petak, odgovorili su isti dan, što inače ne čine tako promptno, i još su ponudili isti birokratski odgovor u kojem nisu rekli ništa, što naslućuje da su namjerno zaobišli pitanja koja brinu brojne građane Križevaca i okolice.

A zanima ih tko je odlučio da su oni građani drugog reda, tko je i zašto donio odluku da građani Križevaca i okolice moraju putovati u Koprivnicu kako bi im se uzeo obrisak i zašto im to nije omogućeno u ispostavi Doma zdravlja u Križevcima? Tražili smo i odgovor na pitanje nedostaje li prostora ili pak medicinskog osoblja za to. No Županija je i treći put Križevčanima poručila isto.

„ Izdvojena ordinacija, centralno je mjesto za uzorkovanje pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije koje je uspostavljeno i organizacijski ustrojeno kako bi na optimalan način bili iskorišteni materijalni, tehnički i ljudski resursi unutar zdravstvenog sustava, a sve s ciljem što efikasnije epidemiološke obrade pacijenata i zaštite zdravlja stanovnika Koprivničko-križevačke županije“, odgovora županova služba uz dodatak kako je upravo podebljani dio odgovor na postavljeno pitanje i da o ovoj temi više ništa neće reći.

U Varaždinskoj županiji, koja ima oko 160 tisuća stanovnika, uzorci za testiranje na Covid uzimaju se u Varaždinu u Zavodu za javno zdravstvo, zatim u bolnici, imaju i drive-in na parkiralištu kod Arene, ali testira se i u Ludbregu i u Ivancu. Da ne spominjemo Zagreb u kojem se testira na desetak mjesta, a od danas i brzim antigenskim testovima na još 12 lokacija. Naša županija ima 107 tisuća stanovnika i vlasti su zaključile da je epidemiološki najefikasnije da postoji samo jedno mjesto za uzimanje uzoraka.

A efikasna epidemiološka obrada pacijenata u Koprivničko-križevačkoj županiji u praksi izgleda ovako: pacijent s temperaturom i otežanim disanjem dođe na hitnu gdje mu dijagnosticiraju obostranu upalu pluća, upute ga na testiranje na Covid, ali prvi slobodan termin je tek sutra. Pacijent se, s pratnjom koja ga vozi, iz Koprivnice vraća u Križevce i pod temperaturom sljedeće jutro opet odlazi u Koprivnicu gdje čeka sa svim zaraženim stanovnicima županije u redu za uzimanje brisa. Za medicinsko osoblje ima samo riječi hvale, ali bez obzira što tvrdile županove službe u svojim bezličnim odgovorima- sustav nije postavljen tako da štiti zdravlje stanovnika Koprivničko-križevačke županije.