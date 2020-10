Županija povećala broj studentskih stipendija, od ove godine prijave na natječaj online putem

Koprivničko-križevačka županija petu godinu zaredom provodi model dodjele stipendija iz županijskog Proračuna, a ove će akademske godine broj stipendija u odnosu na prošlu godinu značajno porasti. Naime, župan Darko Koren je donio Odluku o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2020./2021. pa će se tako iz sredstava županijskog Proračuna za ovu akademsku godinu dodijeliti 70 stipendija u visini 700 kuna mjesečno, odnosno čak 10 stipendija više nego prošle akademske godine , čime se nastavlja kontinuirani rast ulaganja Županijske uprave u sustav visokog obrazovanja.

Podsjetimo, Županija je u akademskoj godini 2016./2017. krenula s novim modelom stipendiranja te je dodijelila 20 stipendija da bi svega u nekoliko godina broj stipendija uvećala za gotovo četiri puta.

Župan je pojasnio kako se ovim programom nastoji povećati postotak visokoobrazovanih osoba na području županije, posebice za deficitarne struke te potaknuti korisnike da svojim znanjima i kompetencijama koje će steći nakon završetka studija pridonesu društvenom i gospodarskom razvoju Koprivničko-križevačke županije.

„Veliku pažnju posvećujemo visokoškolskom obrazovanju pa smo tako i ove godine osigurali sredstva za čak 70 stipendija. To je deset stipendija više nego prošle godine čime jasno pokazujemo naše usmjerenje prema podizanju razine obrazovanja i broju visokoobrazovanih ljudi na našem području. Ovo je peta godina provođenja ovakvog modela stipendiranja jer smatramo kako je on bolji, kvalitetniji i jednostavniji za korištenje, sigurni smo kako će interes biti velik, a stipendisti će odabrati će se prema propisanim kriterijima. Jedan od uvjeta kojeg dodatno bodujemo jest deficitarnost zanimanja na području naše županije pa smo sa Zavodom za zapošljavanje i uskladili informacije kako bi uistinu odabrali one studijske programe za kojima je najveća potreba na tržištu rada“, pojasnio je župan.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirani su studijski programi koji spadaju u deficitarna zanimanja na području županije, a to su studijski sveučilišni programi: farmacije, medicine, stomatologije, rehabilitacije, logopedije, matematike, fizike, strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, te stručni studijski programi: strojarstva, elektrotehnike i građevinarstva, pa će studenti iz tih područja koji će aplicirati na natječaj prilikom bodovanja ostvariti dodatne bodove.

Ove akademske godine uvedena je još jedna novina, a riječ je o načinu dostave prijave na studentske stipendije, kao i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu.

„S obzirom na sveobuhvatan proces digitalizacije javne uprave te procese koje u tom pogledu provodimo u Koprivničko-križevačkoj županiji, odlučili smo kako će se i prijave za stipendije odvijati online, odnosno putem aplikacije koja će od ponedjeljka 5. listopada biti dostupna na službenoj internet stranici Koprivničko-križevačke županije. Spajanjem Ureda državne uprave s Koprivničko-križevačkom županijom dobivena je mogućnost uvida u određene sustave putem kojih je moguće izvršiti provjeru u statuse kandidata na studentsku stipendiju za određene kategorije pa će tako naš upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju kojoj ima službeni pristup“, pojasnio je župan napomenuvši kako su navedene promjene nastale su u cilju smanjenja troškova i pojednostavljenja postupka u korist studenata.

Župan je uputio i čestitku svim studentima koji su krenuli u novu akademsku godinu koja će ove godine zbog epidemioloških uvjeta biti uvelike specifična.

„Stipendije su naš doprinos na vašem putu, simboličan znak pažnje i potvrda opredjeljenja Županije u kontinuitet ulaganja u sektoru obrazovanja koje će osigurati razvoj i svjetliju budućnost. Želim vam uspjeh u nastavku obrazovanja i svladavanju akademskih zadataka koji su pred vama te da opravdate vlastita, ali i ulaganja vaših roditelja koji su vam najveća potpora. Svjesni smo da okolnosti u kojima stječete nova znanja nisu uobičajena i da su daleko od onog na što ste navikli, no siguran sam da ste kao budući akademski građani uvelike svjesni vlastite odgovornosti te važnosti pridržavanja epidemioloških mjera kako za vrijeme boravka na fakultetima, tako i u privatnom okruženju“, zaključio je župan.