Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ASTROFIZIKA ZA LJUDE U ŽURBI / Neil deGrasse Tyson; prijevod s engleskoga Ruđer Jeny. – Zagreb: Znanje, 2019.

Koja je priroda prostora i vremena?

Kako se mi uklapamo u svemir?

Kako se svemir uklapa u nas?

Na ta će vam dubokoumna pitanja najbolji odgovor dati poznati astrofizičar i autor brojnih uspješnica Neil deGrasse Tyson. Malo je danas onih koji imaju dovoljno vremena za razmišljanje o svemiru. Zato Tyson sažeto i jasno te s mnogo humora svemir približava Zemlji u lako savladivim poglavljima koja se mogu čitati na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme dana prenatrpanog obvezama.

Dok čekate na jutarnju kavu, autobus, vlak ili avion, Astrofizika za ljude u žurbi ponudit će vam sve potrebno da se sprijateljite s osnovnim astrofizičkim pojmovima: od Velikog praska do crnih rupa, od kvarkova do kvantne mehanike te od potrage za ekstrasolarnim planetima do potrage za životom u svemiru.

https://znanje.hr/product/astrofizika-za-ljude-u-zurbi/277505

BELETRISTIKA

DAISY JONES I ŠESTORKA / Taylor Jenkins Reid; prevela s engleskoga Selma Muftić Pustički. – Zagreb: Vorto Palabra, 2020.

Očaravajući roman o vrtoglavom uspjehu legendarnog rock-sastava iz 1970-ih i njihovoj prekrasnoj pjevačici te misteriju iza njihova zloglasnog raspada.

Svi znaju za Daisy Jones i Šestorku, no nitko ne zna za razloge koji su doveli do njihova razlaza na apsolutnom vrhuncu njihove popularnosti…

Do sada.

Daisy je djevojka koja krajem 1960-ih stiže u Los Angeles, kradom ulazi u klubove na Sunset Stripu, spava s rock-zvijezdama te sanja o karijeri pjevačice u klubu Whisky a Go Go, u kojem su svoj uspon počeli neki od najvećih sastava.

Iako ni seks ni droge nisu za baciti, ono što joj pruža najveće zadovoljstvo je rock ’n’ roll.

Već u dobi od dvadeset godina njezin će glas početi prepoznavati, a njezin će izgled ljude tjerati na nezamislive stvari. Ljudi će prepoznavati i Šestorku, sastav koji predvodi Billy Dunne.

Uoči njihove prve turneje, njegova će djevojka Camila otkriti kako čeka dijete. S pritiskom nenadane slave i očinstva Billyju će stvari izmaći kontroli. Billyju i Daisy putevi će se susresti kada njihov producent poveže kockice i shvati da je najbrži put do nevjerojatnog uspjeha spojiti ovo dvoje talentiranih glazbenika. Ono što će uslijediti postat će legendom.

Nastajanje te legende opisano je u ovom nezaboravnom romanu, napisanom kao usmena predaja o jednom od najvećih sastava sedamdesetih.

https://shop.skolskaknjiga.hr/daisy-jones-i-sestorka.html

DJEČJI ODJEL

MICRO:MAQUEEN: FOR MICRO:BIT EDUCATIONAL PROGRAMMING ROBOT / Zhiwei Robotics Corporation; designed by DFRobot. – Zagreb: IRIM, [2020].

IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih) je donirao 3 robotnička seta, tzv Micro:Maqueen robote, Gradskoj knjižnici i 3 robotnička seta Bibliobusu.

Micro:Maqueen roboti su osmišljeni kao dodaci za Micro:bit kojeg su neka djeca već upoznala jer se i do sada mogao posuditi u Knjižnici.

Micro:Maqueen roboti se od sada mogu posuditi u Gradskoj knjižnici na 21 dan kao i u Bibliobusu Gradske knjižnice. U kompletu se nalazi Micro:bit, robot, baterije i pripadjuća oprema.

Komplet Micro:Maqueen robota je namjenjen djeci za rad preko nove mrežne stranice ( http://izradi2.croatianmakers.hr/) koja sadrži niz online tečajeva iz raznih tehnologija robotike – između ostalog i tečaj iz Micro:Maqueen-a – koje će djeca moći potpuno samostalno raditi kod kuće (ili na računalu u Knjižnici).

Na kraju uspješno odrađenih tečajeva polaznici će dobivati beđeve i certifikate, a djelit će se i nagrade koje će stizati na vašu kućnu adresu. 🙂

Pozivamo djecu i njihove roditelje da posude u Knjižnici Micro:Maqueen setove i uče se jednostavnom programiranju, igraju se i zabavljaju.

Više na: http://izradi2.croatianmakers.hr/

KNJIGE ZA MLADE

MITOLOGIJA: ZGODE SLAVENSKIH BOGOVA / Melania Kapelusz; ilustracije Ewa Poklewska Koziello ; prijevod Adrian Cvitanović. – Zagreb: Školska knjiga, 2020.

Prastari hrastovi znaju mnoge priče. Možda se čak sjećaju vremena kada su zemljom hodali slavenski bogovi: Perun, dobri vladar koji je stolovao na nebu i Veles, nezasitni bog koji je gospodario pod zemljom. Sudbine slavenskih božanstava i običnih smrtnika često su se ispreplitale kad su ljudi pokušavali bogovima oteti njihovo tajno znanje o svijetu.

Knjiga Mitolologija – Zgode slavenskih bogova , prikazuje malo znani svijet vjerovanja naših predaka. Pripovijesti o stvaranju svijeta i ljudi te stare predaje kojima su se objašnjavale zastrašujuće prirodne pojave oduševit će čitatelje svih naraštaja.

https://shop.skolskaknjiga.hr/mitologija-zgode-slavenskih-bogova.html