Kroz križevačku energetsku zadrugu do jeftinije struje

Energetska zadruga KLIK osnovana je u Križevcima kako bi građanima smanjila račune za struju i pridonijela razvoju energetski neovisnog grada. KLIK je nastao uz pomoć Zelene energetske zadruge s ciljem stvaranja grada u kojem su građani dio procesa proizvodnje i opskrbe energije te grad u kojem će energija biti održiva i čista.

“Zadrugu smo osnovali da potaknemo lokalno stanovništvo na ulaganje u obnovljive izvore energije, kako u javne projekte tako i u svojim kućanstvima. Trenutno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima 2 Poziva kroz koje naši građani mogu sufinancirati postavljanje sunčanih elektrana pa ih pozivam da nam se obrate za informacije, ali i ispune upitnik za iskaz interesa koji smo pokrenuli. Cilj upitnika je istražiti zainteresiranost građana i njihove sunčane potencijale kako bi se dalje razvijali modeli kojima bi građanima ovakve tehnologije učinili dostupnijima i bez Fonda,”rekla nam je upraviteljica zadruge Sanela Mikulčić.

Građanima trenutno Fond sufinancira do 40% sredstava za elektranu ili 60% u kombinaciji mjera energetske obnove. Grad uz to sufinancira trošak projektne dokumentacije do 75%.

Prema KLIK-ovim izračunima, za prosječno kućanstvo dovoljna je elektrana od 2,2 kW što je ukupna investicija oko 20.000 kuna. Ta elektrana će generirati godišnje uštede oko 2.300 kuna. Uz subvenciju Fonda, takva investicija se vraća kroz 6 godina, a kroz 25 godina generira gotovo 60 tisuća kuna uštede.

“Želimo prikupiti čim veći interes građana, ako nas je više i cijena će biti povoljnija, od izrade projekta, do nabave opreme i ugradnje, a samim time ćemo generirati i nova radna mjesta”, kažu iz KLIKa.

KLIKov upitnik možete ispuniti na linku, a za dodatne informacije možete se obratiti na mail kontakt@zadruga-klik.hr ili na adresi I.Z.Dijankovečkog 5, na katu.