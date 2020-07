Kešer “kralj” Prigorja, Rajnu Pirova pobjeda kao zalog za lokalne izbore

Odrađeni su još jedni ‘parlamentarni’ izbori u Hrvatskoj, glasovi su pobrojani i službeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva jasno ukazuju na činjenicu da je uvjerljivi pobjednik izbora Hrvatska demokratska zajednica. Od 151 mjesta u Hrvatskom saboru, njima pripada 66 i svega još 10 mandata trebaju prikupiti kako bi došli u priliku formirati novu Vladu RH, što vjerojatno neće predstavljati problem za Andreja Plenkovića.

Od dobitnika izbora svakako se treba istaknuti platforma Možemo, koja je polučila sjajan rezultat u Zagrebu i na koncu pod svoj konto stavila lijepih sedam mandata. MOST se profilirao kao standardna snaga te će imati osam predstavnika u saboru, dok je Domovinski pokret sa svojih 16 mandata, odaje se dojam, ipak blago nezadovoljan.

Ako je HDZ apsolutni pobjednik izbora, gubitnički epitet zaslužuje Restart koalicija predvođena SDP-om. Svega 41 mandat puno je premalo u odnosu na očekivanja i najave Davora Bernardića, sada već bivšeg šefa najjače oporbene stranke u Hrvatskoj.

Križevačkim su biračima ovi izbori bili zanimljivi i zbog dosta lokalnih imena zastupljenih na različitim listama. Osvrnimo se na rezultat tri najjača imena, od kojih, barem zasad, nitko nije uhvatio vizu za jednu od 151 saborskih stolica. Kada bi sagledali preferencijalne glasove, Mladen Kešer uvjerljivo je najjači prigorski kandidat. Načelnik Općine Kalnik skupio je 2.211 glas, što je više od brojnih kandidata koji su se ugurali u predstavničko tijelo. Iako to nije bilo dovoljno za ulazak u Hrvatski sabor, Radio Križevci danas je objavio informaciju kako bi Kešer ipak mogao postati zastupnik i to kao zamjena za Damira Bajsa, župana Bjelovarsko – bilogorskog, no službene potvrde te informacije još nema. Kontaktirali smo samog Kešera za komentar takvih navoda, no nije nam se javljao do zaključenja teksta.

Nakon Kešera, drugi najbolje plasirani lokalni predstavnik je Mario Rajn, čije je ime zaokružilo 1.696 birača. Time se križevačkom gradonačelniku, barem zasad, nije isplatio ulazak u HSS, a tek ostaje za vidjeti hoće li mu birači to zamjeriti na lokalnim izborima. Određenih je kritika, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, svakako postojalo spram ulaska u stranku jer je na trenutno mjesto izabran kao nezavisni kandidat.

Ako ništa drugo, Rajnu kao Pirova pobjeda ostaje činjenica da je skupio osjetno više preferencijalnih glasova od Branka Hrga, kojem je povjerenje dalo 855 građana. Podaci su još porazniji po Hrga ako uzmemo u obzir samo glasove iz Križevaca. Naime, tu je Hrg zaradio 517 glasova, dok je Rajn skupio 1044 glasa.

Bivši gradonačelnik Križevaca tako je ostao i bez saborskog mjesta, koje mu je služilo kao utješna nagrada nakon gubitka vodeće funkcije u gradu, a ovaj rezultat teško da može biti optimističan uoči novog pohoda na mjesto koje mu je Mario Rajn oteo 2017. godine. Ukoliko, naravno, do tog pohoda dođe.