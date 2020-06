Dodijeljena javna priznanja županije, pet nagrada stiglo u križevački kraj

Svečanom dodjelom javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije jučer je u koprivničkom Hotelu Podravina na simboličan način obilježen 27. rođendan Koprivničko-križevačke županije uz prigodnu zahvalu svima koji su svojim predanim i nesebičnim radom u društvenim, gospodarskim, kulturnim, obrazovnim i sportskim područjima uvelike doprinijeli ugledu i promociji županije.

Ovogodišnja svečanost dodjele javnih priznanja, zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa, upriličena je u drugačijim okolnostima, no bez obzira na skromniju svečanost Koprivničko-križevačka županija je s velikom zahvalnošću nagrađenima odala dužno poštovanje i priznanje za sve zasluge koje je Odlukom o dodjeli javnih priznanja potvrdila i Županijska skupština na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2020. Godine.

Svečanoj dodjeli su uz dobitnike javnih priznanja prisustvovali župan Darko Koren sa zamjenikom župana Ratimirom Ljubićem, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintara sa potpredsjednicom Vericom Rupčić i potpredsjednikom Marijanom Ružmanom te predsjednik Kluba nezavisnih članova Skupštine Željko Lacković.

Na početku svečanosti prisutnima se obratio predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Željko Pintar koji se osvrnuo na specifične okolnosti ovogodišnje dodjele javnih priznanja te zahvalio svim dobitnicima koji su svojim radom doprinijeli promociji županije. „Željeli smo na svečan način zahvaliti vam za sve ono što ste svojim trudom i radom učinili za našu županiju. Od srca vam čestitam na zasluženim priznanjima te vam želim u svoje osobno te u ime Županijske skupštine puno uspjeha u daljnjem radu te još mnogo lijepih trenutaka u životu“, kazao je predsjednik Pintar.

Prigodnim riječima i čestitkom dobitnicima priznanja se obratio i župan Darko Koren koji je istaknuo kako se program svečane dodjele obično održava u sklopu svečane sjednice Županijske skupštine povodom Dana Koprivničko-križevačke županije 13. travnja, no ove je godine zbog izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa to moralo biti odgođeno. „Nažalost zbog nastalih okolnosti nismo uspjeli održati svečanu sjednicu kako smo planirali, gdje bi još više istaknuli vaše uspjehe koji našu zajednicu čine još boljom. No, drago nam je da su se stekli povoljni epidemiološki uvjeti koji su nam ipak omogućili da danas održimo svečanost kako bi vam zahvalili na doprinosu koji ste osobno i kao predstavnici udruga i društvenih skupina dali za dobrobit i razvoj Koprivničko-križevačke županije u društvenim, gospodarskim, kulturnim, obrazovnim i sportskim područjima u kojima djelujete“, kazao je župan te zahvalio dobitnicima što svojim radom oplemenjuju i unaprjeđuju život zajednice.

„Ovo je poticaj da predano nastavite dalje. Velika većina je ostavila dubok trag u područjima kojim se bavite pa neka svečanost i ova poruka bude upućena prema svima onima koji danas nisu mogli biti ovdje, da predano nastave sa svojim radom na dobrobit svih naših žitelja. Želim vam puno zdravlja i životnih radosti te da ostvarite sve ono što ste planirali“, naglasio je župan.

U ime nagrađenih, okupljenima se obratila dobitnica Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo Barbara Fuček – Leško . „ Svima želim puno zdravlja, sreće i dobar posao tako da imate što za sobom ostaviti. Cijeli svoj život sam pokušavala biti maksimalno korektna i svima biti na pomoći, a tako bi i svi ostali ljudi trebali raditi na dobrobit cijelog društva. Želim da u našoj zemlji bude što više mladih koji će dokazati da smo narod koji voli pomoći “, kazala je Fuček-Leško koja je nagradu za životno djelo i novčanu nagrada u iznosu od 20 tisuća kuna primila za najviše zasluge u području osnivanja udruga osoba s invaliditetom, izobrazbe, stručne i tehničke potpore zaposlenicima i članovima udruga s invaliditetom, kao i zbog dugogodišnjeg rada na promociji vrijednosti osoba s invaliditetom, te za razvoj, promicanje i unapređenje sporta i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji, Republici Hrvatskoj i svijetu.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ i novčana nagrada i iznosu sedam tisuća kuna dodijeljena je KRISTINKI ŠTEFAN iz Virja zbog predanog volonterskog rada na unaprjeđenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, a posebno kroz rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ u Đurđevcu.

Plakete župana Koprivničko-križevačke županije dodijeljene su STANISLAVU LOVKOVIĆU iz Koprivnice za uspjehe u radu i zasluge u razvoju sporta u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, MARIJANU MATOČECU iz Đurđevca za uspjehe u radu i zasluge u promicanju vinogradarstva i vinarstva na području Koprivničko-križevačke županije te IVANU MATOSOVIĆU iz Križevaca za uspjehe u radu i zasluge u promicanju humanitarne djelatnosti u zaštiti od požara na području Koprivničko-križevačke županije.

Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije i novčane nagrade u iznosu dvije tisuće kuna dodijeljene se učenicima OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC, za sudjelovanje u simuliranoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je bila dio projekta „Želim znati kako je imati“ Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, UDRUZI ZA DOBROBIT I ZAŠTITU PASA I MAČAKA – ŠINTERICE DOBRA SRCA IZ KOPRIVNICE za unaprjeđivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, koje se ogleda u skrbi za dobrobit životinja, MILANU ČAPALIJI iz Križevaca za unaprjeđivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dugogodišnjeg predanog rada na liječenju, rehabilitaciji i oporavku osoba ovisnih o alkoholu, KULTURNO–UMJETNIČKOM DRUŠTVU „ZRIN“ LEGRAD, za promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu u području kulture, vezano uz očuvanje izvornih napjeva, plesova, narodnih nošnji i običaja s područja Općine Legrad i Koprivničko-križevačke županije te DVD-u GLOGOVNICA za uspjehe u radu i postignute zasluge na području promicanja dobrovoljnog vatrogasnog djelovanja i ostvarenih 80 godina postojanja.

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini te novčane nagrada u iznosu pet tisuća kuna dodijeljene su SANJI ROĐAK KARŠIĆ iz Podravskih Sesveta za suđenje u osmini finala Svjetskog prvenstva u nogometu za žene u Francuskoj pri čemu je uvrštena među 40 najboljih nogometnih sutkinja svijeta i trgovačkom društvu ROBIN iz Križevaca za postignuće na području unaprjeđivanja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, kroz proširenje poslovanja i zapošljavanje novih radnika.

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije i novčane nagrade u iznosu pet tisuća kuna dodijeljene su UDRUZI „POTKALNIČKI PLEMENITAŠI“ iz Gornje Rijeke za doprinos ugledu i promociju županije na području kulture, vezano uz očuvanje kulturno-povijesne baštine potkalničkog prigorja te TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KOPRIVNICE za doprinos ugledu i promociju županije na području turizma.

Fotografije: Ivan Brkić