Grad objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana, GUP-a i Studije razvoja zelene infrastrukture

Grad Križevci objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca, prijedlog V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca i prijedlogu Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca,

Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca te o

prijedlogu Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine

trajat će 15 dana i to od 9. lipnja 2020. do 26. lipnja 2020. godine.

Detalje pročitajte na poveznici Javna rasprava PPUG, GUP i Studija