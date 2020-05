Katarina Ivanek organizira akciju čišćenja Ratarske šume, a u pomoć stižu i Čisteći medvjedići

U nedjelju, 31.05.2020. u Ratarskoj šumi održat će se akcija čišćenja. Neformalna građanska inicijativa Čisteći medvjedići, Grad Križevci i Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci pozivaju građane da se pridruže ovoj vrijednoj akciji čišćenja. Akciji čišćenja pridružit će se i Čisteći medvjedići iz Nove Kapele i Zagreba.

Svi koji žele biti dio akcije mogu se pridružiti od 11 do 16 sati. Pridružiti se možete u bilo kojem trenu za vrijeme trajanja akcije čišćenja. Potrebno je ponijeti rukavice te se prikladno odjenuti za šumu. Sve koji žele sudjelovati molimo da se najave Katarini Ivanek na broj 095/ 510 2477 ili putem društvene mreže Facebook ili Čistećim Medvjedićima istim kanalima.

Akcija se održava na inicijativu Katarine Ivanek, Križevčanke koja je već odradila nekoliko akcija čišćenja u šumama našeg grada. Na to ju je potaknuo video prilog o Čistećim medvjedićima iz Nove Kapele, mjesta između Nove Gradiške i Slavonskog Broda.

“Cijela priča oko Čistećih medvjedića započela je krajem ožujka kad sam tijekom jedne šetnje u obližnjoj šumi shvatio koliko ima smeća u njoj. Poslao sam sestri i nećakinji poruku, a već sutra je odrađena prva akcija čišćenja. Budući da su tad na snazi bile snažne protuepidemijske mjere, sve smo radili unutar obitelji, a na Dan planeta Zemlje smo to objavili javno na društvenim mrežama. Od tada nam se pridružilo 15-ak ljudi te smo imali akcije u Novoj Kapeli i Zagrebu”, otkriva nam Perica Štefan, pokretač Čistećih medvjedića. Usput nam otkriva kako je došlo do njihove suradnje s ekipom iz Križevaca.

“Jako me razveselilo kad nam se javila Katarina i rekla da bi htjela da napravimo nešto u Križevcima u koje sam relativno često kao student znao doći kod prijatelja. Pozivam sve da nam se pridruže u nedjelju u čišćenju Ratarske šume, bit će lijepo i upoznat ćete nove prijatelje”, kroz smijeh je izjavio Perica.

Kontaktirali smo i Katarinu Ivanek, koja je pokrenula ovu plemenitu akciju na križevačkom području.

“Roditelji su me od malih nogu odgajali na način da imam ekološku svijest. Kada sam bila dijete, otac je organizirao akciju čišćenja oko Križevaca, a usput su me poticali štedim energiju, vodu i slično. Za vrijeme pandemije koronavirusa prošetala sam se šumama u okolici Križevaca i vidjela koliko je smeća ostavljeno na različitim mjestima. Tog sam dana vidjela prilog o Čistećim medvjedićima u Dnevniku Nove TV, javila sam se Perici i tu je krenula akcija koja će rezultirati čiošćenjem Ratarske šume u nedjelju”, otkriva nam kako je došlo do akcije koja će se odviti u nedjelju.

Osim čiste šume, tu je još jedan cilj.

“Imamo Ratarsku šumu koja je na pet minuta od centra grada, a mnogi ljudi nemaju razvijenu svijest o tome da ne treba bacati otpad po šumama i to prouzroči ovakvu situaciju. Cilj akcije je podići svijest o tome da ako boravimo u šumi, ono što unesemo u nju, iznesemo i van.“

Odmah nakon pokretanja cijele akcije, uspostavljen je i kontakt sa gradom koji će poduprijeti akciju.

“Za nedjeljno čišćenje Ratarske šume imamo veliku podršku gradonačelnika Rajna. Javila sam mu se preko Facebooka i shvatio je važnost ove akcije, hvala mu na tome.”

Jednom kada se Ratarska šuma očisti, to neće značiti da ove lijepe akcije staju.

“Planiramo i dalje čistiti šume, a definitivno se planiram pridružiti Čistećim medvjedićima i na drugim lokacijama. Nije ideja očistiti samo Križevce ili Novu Kapelu, već prvenstveno podići svijest o tome i da se i u drugim gradovima ovakve akcije pokrenu”, za kraj nam je rekla Katarina Ivanek.