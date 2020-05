Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

KRAJ JE UVIJEK BLIZU: APOKALIPTIČNI TRENUCI OD PROPASTI BRONČANOGA DOBA DO NUKLEARNIH PRIJETNJI / Dan Carlin; s engleskoga prevela Ana Briški Đurđevac. – Zagreb: Koncept izdavaštvo, 2020.

Tvorac nevjerojatno popularnog podcasta „Hardcore History“ u ovoj nam jedinstvenoj knjizi donosi pogled na apokaliptične trenutke iz povijesti kako bi nam pomogao razmišljati o izazovima budućnosti. Rađaju li teška vremena žilavije ljude? Može li se ljudska vrsta nositi sa snagom svojega oružja, a da se ne uništi? Hoće li tehnologija ikada doći do svojega vrhunca, ili će nazadovati? Nitko ne zna odgovore na ta pitanja, no nitko ih ne postavlja na tako zanimljiv način kao što to čini Dan Carlin.

Dan Carlin u ovoj knjizi razmatra pitanja i povijesne događaje koji nas tjeraju da se zamislimo oko mogućnosti koja nam zvuči gotovo nevjerojatno: da ćemo možda doživjeti sudbinu svih prethodnih era. Hoće li se naš svijet ikada pretvoriti u ruševinu koju će iskapati arheolozi u budućnosti? Pitanja su duboko filozofska, no istodobno nas podsjećaju na nešto iz Zone sumraka.

BELETRISTIKA

DNK / Yrsa Sigurđardottir; – Zagreb: Znanje, 2020.

Nagrada Blódropinn (Kap krvi) za najbolji islandski kriminalistički roman 2015.

Mlada žena brutalno je ubijena u svom domu u Reykjavíku. Jedina je svjedokinja njezina sedmogodišnja kći, koju je policija pronašla kako se skriva ispod kreveta u sobi u kojoj je počinjen zločin. No ona ne želi govoriti o tome.

Posve neočekivano promaknut u voditelja ove istrage, detektiv Huldar mora surađivati s psihologinjom Freyjom, specijaliziranom za rad s traumatiziranom djecom. Freyja, općenito nepovjerljiva prema policiji, a pogotovo prema Huldaru koji joj se u baru lažno predstavio te joj se nije javio nakon što su zajedno proveli noć, nimalo ne skriva svoje nezadovoljstvo tom suradnjom. No odlučna je u namjeri da pod svaku cijenu zaštiti djevojčicu.

Uskoro je ubijena i druga žena na jednako brutalan i neuobičajen način. Istodobno jedan radioamater zaprima neobične šifrirane poruke koje opsesivno pokušava odgonetnuti, a kada mu to napokon pođe za rukom, čini se da ga one povezuju s objema žrtvama…

DJEČJI ODJEL

PRIČA O PLAVOM PLANETU / Andri Snaer Magnason; ilustrirala Áslaug Jónsdóttir. – Zagreb: Znanje, 2020.

Na plavom planetu, daleko u svemiru, žive samo djeca. Sama brinu o sebi, jedu kada su gladna, idu spavati kada su umorna, a dane provode igrajući se i uživajući u raznim čudesima koje priroda nudi. No njihov se život iznenada promijeni kada na plavi planet sleti svemirska raketa s prvom odraslom osobom – Sretnislavom. On uvjeri djecu da im život može učiniti mnogo zabavnijim, ako su za to spremna platiti samo mrvicom svoje mladosti. Djeca spremno pristaju jer tko ne bi htio još više zabave? I tada počinje opasna pustolovina koja ih vodi preko plavog vedrog i uvijek sunčanog neba do kišnih i mračnih šuma na drugom kraju planeta…

U Priči o plavom planetu autor kroz napetu pustolovnu bajku na jednostavan način progovara o mnogim problemima suvremenog društva, dotičući se pritom tema zaštite okoliša, održivosti, konzumerizma, kao i važnosti međusobnog poštovanja, prihvaćanja i prijateljstva. Likovi nisu tradicionalno podijeljeni na junake i antijunake, već su glavni protagonisti prikazani realistično i slojevito – u želji da dobiju još više zabave, djeca ponekad postaju pohlepna, pa čak i okrutna, ne bi li naknadno ipak postala svjesna posljedica vlastitih djela i odgovornosti koju imaju.

KNJIGE ZA MLADE

PATINA / Jason Reynolds; s engleskog preveo Dražen Čulić. – Zagreb: Profil, 2020.

Kad pritisak postane prevelik, može li Patty i njega pretrčati? Patina Patty Jones najbrža je djevojka u trkačkom timu Branitelji. Mnogo je razloga zašto je tako brza i zbog čega trči. Da djeci koja joj se podruguju u otmjenoj novoj školi koju pohađa pokaže da će ona jednom uspjeti. Da sebi dokaže da je u nečemu odlična i da si ojača samopouzdanje koje joj je potrebno u susretu s novom okolinom. Za novake u timu – Duha, Sunnyja i Lua – trči da ih učini ponosnima. Patty trči i za svoju sestricu, Maddy, koja vjeruje da će je ona naučiti kako biti hrabra i jaka, čak i kad se tako ne osjeća. Patty osobito trči i za njihovu majku koja više nikad neće potrčati. No pritisci se gomilaju, a s njima i napetost. Hoće li se Patty uspjeti dokazati? Može li svladati predrasude okoline i svoje vlastite? Može li zaštititi Maddy i ohrabriti je kad se i sama boji? Može li u najvažnijem trenutku biti najkoncentriranija? Je li spremna i dovoljno snažna da sve ostavi za sobom?