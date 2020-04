U Hrvatskoj novih 15 zaraženih, ukupno 2062 oboljele osobe

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu održao je tradicionalnu konferenciju za medije na kojoj su građane upoznali s najnovijim detaljima oko pandemije koronavirusa u Republici Hrvatskoj.

“Imamo 15 novooboljelih, ukupno 2062 slučajeva. U 24 sata testirano je 879 osoba. 1288 je izliječenih, što je 56 novih. Četiri osobe su preminule, jedna u Zagrebu (1950. godište) i tri u KBC split. Ukupno je 67 preminulih”, predočila je podatke Maja Grba Buljević.

Mjere protiv prevencija širenja virusa COVID-19 polako popuštaju, pa se tako sve više trgovina, obrta, ustanova otvara.

“Nema razloga da npr. cvjećare ne rade ako se drže uputa. Što se tiče propusnica, rekli smo da ćemo tamo negdje 11. svibnja razmotriti taj sustav, nema ne kepotrebe da se bilo što mijenja. Što se tiče Zagrebačke županije i Zagreba oni funkcioniraju kao jedinstvena cjelina. Nama je cilj, ne samo kad govorimo o ove tri faze, da se normalizira što je moguće više toga. To će naravno ovisiti i o epidemiološkoj slici. Bitno je da ovu fazu prođeno na način da možemo krenuti prema još većem popuštanju. Svi imamo isti cilj”, rekao je Davor Božinović.

Što se ponovnog otvaranja škola i vrtića tiče, Krunoslav Capak je rekao:

“Vezano za škole, u 8.30 je bio sastanak s Ministarstvom, tražene su neke izmjene, ja nisam vidio dokument. Do kraja radnog vremena će biti usuglašeno sve i sutra će sve biti objavljeno i detaljno objašnjeno.

Što se vrtića tiče, niti jedna zemlja na svijetu nije preporučila nošenje zaštitne opreme za djecu. To je preporuka za osoblje. Ja se nadam da će Ministarstvo nabaviti maske za sve za koje je to propisano. propisane su strogje mjere dezinfekcije i stroge upute tijeokm dolaska. Za djecu je nemoguće propisati distancu, njima ćemo preporučiti higijenu, često pranje ruku, pustiti ih da se igraju, pokušati spriječiti dodirivanje lica.. To su preporuke i upute, nije zakon. Ako je primjedba ili napomena korisna mi ćemo uvijek te preporuke izmijeniti”