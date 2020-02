INTERVJU Mario Rajn (HSS): ‘Pojedinci sa političkim preferencijama ostavljaju trag više ili manje u kolektivnoj svijesti, no djela ostaju za generacije!’

Povodom u srijedu u Hrvatskom saboru održane tiskovne konferencije na kojoj je priopćeno da je križevčki gradonačelnik Mario Rajn (34), koji je kao nezavisni kandidat osvojio mandat, a njegova lista većinu u Gradskom vijeću na lokalnim izborima održanim u proljeće 2017. godine, ušao u Hrvatsku seljačku stranku (HSS), objavljujemo veliki intervju u kojem Rajn otkriva motive i razloge ovog političkog poteza u trećoj godini mandata na čelu Križevaca. Po učlanjenju u HSS Rajn je kao gradonačelnik automatski ušao i u Glavni odbor stranke.

Gospodine Rajn, najprije sretan rođendan! Možete li u dvije rečenice objasniti Vaše učlanjenje u parlamentarnu stranku HSS, koja djeluje u oporbi na državnoj razini? Zašto baš sada, usred gradonačelničkog mandata, radi li se i o kakvom rođendanskom poklonu?

– HSS kao parlamentarna stranka priprema novi program stranke usmjeren na održivi razvoj u zelenu ekonomiju. Istovremeno, počinju razgovori o pristupanju europskoj grupaciji zelenih stranaka i bit ću dio najužeg tima za tematiku zelene ekonomije. S obzirom na Europski zeleni dogovor, koji je praktički strateški dokument Europske komisije za naredno razdoblje, smatram iznimno bitnim kvalitetno se postaviti prema financijskom okviru za zelene politike.

Gradonačelnički mandat ulazi u zadnju godinu, a dosad neostvarene smjernice iz izbornog programa 2017. ove godine su u izvođenju. Ne čini se kao rođendanski poklon.

Budući da ste sad HSS-ovac, možete li nam iz prve ruke objasniti situaciju s gradskom organizacijom, znate li je li i zašto je raspuštena i kakve su Vaše ambicije po tom pitanju? Gradski vijećnik i čelnik lokalnog HSS-a Marijan Vuković do sada je djelovao mahom oporbeno prema vašoj nezavisnoj politici, ciljate li u stranci na njegovo mjesto?

– Nisam još obavio sve pojedinačne razgovore koje planiram, ali vidim da ne postoje formirani temeljni ogranci i svi početni napori ići će u smjeru formiranja temeljnih gradskih ogranaka. Ne pretendiram na mjesto predsjednika gradske organizacije.

S obzirom da ste do sada kao nezavisni gradonačelnik vodili Križevce, a još ste pred lokalne izbore oko svoje vizije grada okupljali sve koji su “kompetentni, časni ljudi različitih struka i poziva, nisu ničiji projekt i nijedna stranka ili sila njima ne upravlja”, kako planirate operativno privesti mandat kraju? Je li još netko od najbližih suradnika ili članova mjesnih odbora ušao ili planira ući u HSS? Vidjeli smo i zamjenika Marija Martinčevića uz Vas na pressici u Saboru, nezavisni vijećnici su se izjasnili da ostaju nezavisni, ali Vam daju podršku za daljnji rad.

– Projekti koje smo izbornim programom iz 2017. godine obećali su u fazi realizacije, ili netom pred ugovaranje. Proračun ima podršku većine vijećnika kao što su i istaknuli članovi kluba nezavisnih vijećnika. Veliko je izborno obećanje bilo rješavanje sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca, projekti su napravljeni, financiranje pripremljeno i kreće se u fazu radova sredinom godine. Što se tiče širenja članstva HSS-a, namjera je svakako ojačati ogranke i članstvo, no izbor je pojedinca kako žele djelovati. Projektni pristup i podrška konkretnim programima, na čemu sam i dosad inzistirao, ostaje temeljna odrednica mog političkog djelovanja.

U ovom trenutku nitko osim zamjenika Martinčevića nije ušao u stranku.

Zadržimo se još na temi prošlih lokalnih izbora, na kojima ste nakon 16 godina njegove vladavine pobijedili Branka Hrga, bivšeg čelnika HSS-a, tada i danas zamjenika predsjednika Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) i saborskog zastupnika koji je svoj prvi saborski mandat preuzeo upravo kao HSS-ovac još u listopadu 2012. godine. Osam godina kasnije, idete li Hrgovim stopama?

– Budući da je Branko Hrg jedini čovjek u povijesti hrvatske politike koji je bio predsjednik parlamentarne stranke, a potom prešao u drugu stranku, ne namjeravam biti zapamćen kao drugi takav primjer.

Što je s više puta naglašenim obećanjem kako opsežnije projekte planirate realizirati kroz najviše dva mandata na čelu gradske administracije, planirate li se ponovno kandidirati za gradonačelnika, na lokalnim izborima 2021. godine? Ako planirate, koje suradnike imate u vidu, planirate li stranačku listu ili pak koalicijsku s SDP-om, ili ćete podržati neku novu nezavisnu listu?

– Svakako se namjeravam kandidirati na lokalnim izborima 2021. za drugi, završni, mandat. Računam na sve dosadašnje suradnike koji su radili značajan dio posla u upravi, kao i davali podršku za provođenje lokalnih politika koje zagovaramo.

Stranačka lista bit će formirana za lokalne izbore.

Okrenimo se gradskim projektima. Kakav je status velikog projekta Aglomeracije vodovoda i kanalizacije Križevci? Hrg i njegov lokalni HDS u koordinaciji sa svojim stranačkim kolegom, prvim dopredsjednikom HDS-a i zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda Davorom Vukmirićem opetovano upućuju kritike prema Vama i gradskoj upravi, optužujući vas za sporost, nestručnost i nesposobnost konačno krenuti u realizaciju ovog projekta vrijednog skoro 300 milijuna kuna.

– Provedene su nabave za tri grupe usluga i odabrani izvođači. Do kraja ožujka izaći će javni natječaj za izgradnju mreže, a ostaje još ugovaranje izgradnje pročistača te nabava opreme.

Što se tiče opetovanih kritika, potpuno mi je deplasirano komentirati termin sporosti kad se četiri i pol godine ništa nije događalo, sve do izbora 2017. Moram opet podsjetiti kako je moj mandat počeo u lipnju 2017. godine, a tvrtka Vodne usluge je registrirana šest mjeseci kasnije. Dakle, moglo se i ranije!

Još jedan projekt oko kojeg Vas Hrg i lokalni HDS, a uz njih i sportski mešetar Tihomir Gudić, napadaju je obnova atletske staze na gradskom stadionu, iako je to tema o kojoj se govori barem 15-ak godina, još je 2005. godine već spomenuti Vukmirić, tada dopredsjednik Hrvatskog atletskog saveza, u više navrata najavljivao izgradnju nove atletske staze. U kojoj je to fazi i kad se može očekivati nova tartanska staza u Križevcima?

– Prva faza radova je napravljena prošle godine, a ove godine je proračunom predviđena druga faza, odnosno postavljanje tartan staze. Još jedan primjer da se može u jednom mandatu ispuniti obećano u predizbornoj kampanji!

Koje biste još projekte istaknuli kao zaslugu vaše gradske uprave, realizirane i one koje planirate realizirati do kraja mandata? Kad se osvrnete na Vaš izborni program, možete li reći da ste zadovoljni učinjenim, je li što ostalo nerealizirano i ako jest koji su razlozi? Hoće li vam stranačka pripadnost ubuduće pomoći u realizaciji gradskih projekata?

– Napravljen je popis prioritetnih prometnica i redom ih se obnavlja – Frankopanska ulica, Ulica Marcela Kiepacha, ove godine Renarićeva ulica i semaforizacija raskrižja Ulice hrvatskih branitelja i Smičiklasove. Dogodine planiramo renovaciju Ulice Stjepana Radića, a uz projekt aglomeracije isprojektiran je i nogostup u Zagorskoj ulici.

Smanjili smo cijenu građevinskih zemljišta te uveli olakšice na komunalna davanja za mlade obitelji. To je rezultiralo prodajom deset građevinskih parcela pa trenutno komunalno opremamo građevinsku zonu Posrednji put.

Ravnomjerno ulažemo i u ruralni dio – asfaltiranje Velikih i Malih Sesveta, prometnica u Vujićima, niz drugih kraćih dionica.

Napravljen je projekt kružnog toka na raskrižju Ulice kralja Tomislava sa Gundulićevom ulicom te nas očekuje izgradnja krajem ove ili početkom sljedeće godine, što će se prirodno vezati na završetak izgradnje nadvožnjaka u Bjelovarskoj ulici i time bitno drugačije riješiti prometne tokove u južnom dijelu grada. Navedeni dio grada oplemenit će se novim parkom, što je isto ispunjavanje dijela izbornog programa.

Energetski je obnovljena OŠ Vladimir Nazor, pri kraju je energetska obnova Dječjeg vrtića Križevci. U gradskom je vrtiću proveden projekt opremanja dvorane, uz to ove godine krećemo i u dogradnju vrtića za dodatne vrtićke skupine. Veliki su projekti u vodoopskrbi naših ruralnih mjesta, a slijedi i značajnija obnova domova u Carevdaru i Kloštru Vojakovačkom.

Ulaganja na stadionu nisu samo atletska staza već i pomoćno igralište koje ograđujemo, nakon godina nebrige i nemara za sigurnost djece. U javnu sportsku dvoranu je također značajno uloženo – obnovljen parket, postavljene nove sjedalice, razglas i oprema.

Izgradnja sportske dvorane kod Osnovne škole Ljudevita Modeca bit će svakako kruna mandata, ali je ona temeljni preduvjet za ono što nam slijedi odmah na početku sljedećeg mandata – uvođenje jednosmjenske nastave u osnovne škole.

Opremanje konferencijske dvorane u Razvojnom centru i tehnološkom parku dodatno će podići razinu audio-vizualnih događanja na području grada, a iskoristivost navedene dvorane bit će tokom cijelog tjedna.

Zadnju godinu uoči izbora iskoristit ćemo za otvaranje natječaja za drugi dio poduzetničke zone Čret, što nam slijedi već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Postojeći dio zone je, bez obzira na dezinformacije koje se plasiraju, praktički cijeli ugovoren, a privatni poduzetnici razvijaju projekte dinamikom koja njima odgovara.

Za kraj, posebno me raduje što je i nekadašnji lovački dom u Župetnici našao novog vlasnika i već po prvim razgovorima jasno nam je da tamo slijedi ozbiljnije ulaganje koje će značajno podići razinu ugostiteljskih usluga i ponude kontinentalnog turizma.

U novim izbornim idejama i programima očekujem benefit zelenih politika budući da je u financijskoj perspektivi Europske komisije značajan dio sredstava predviđen za održivi razvoj, a u mnogočemu smo se dosad profilirali kao začetnici i pilot-projekti zelenih politika. Nastavljamo tim putem! U sljedećem mandatu planiramo izgradnju fotonaponske elektrane snage 5 MW, eksploataciju geotermalne energije za toplinske potrebe, a pronađemo li strateškog partnera i za turističko-zdravstvenu namjenu. Velika će usredotočenost biti na poljoprivredu, odnosno razvoj projekta agrocentra koji će biti kapitalni projekt sljedećeg mandata. Također, pripremamo i projekt iskorištavanja biootpada, a postrojenje bi radili uz strateškog partnera. U svim navedenim projektima nadam se i očekujem podršku unutar stranačkog djelovanja kako bi se realizirali kapitalni projekti. U konačnici, pristup mehanizmu ITU Varaždin daje nam za pravo očekivati provedbu projekata koje ćemo ove godine zajednički definirati kroz izradu strategije područja provedbe ITU Varaždin.

I pred kraj, što biste poručili svojim dosadašnjim glasačima i podržavateljima, svim žiteljima križevačkog kraja koji su Vas 2017. podržali kao neophodnu promjenu, osvježenje i odmak od stranačkih balasta, kao mladog sugrađanina s timom nezavisnih i slobodnomislećih stručnjaka? Smatrate li da ste ulaskom u HSS iznevjerili njihova očekivanja?

– Svjestan sam da dio građana gleda negativno na moje stranačko opredjeljenje. No, isto tako smatram da sam svoj izborni program iz 2017. ispunio, odnosno hoću do kraja mandata. Pojedinci sa političkim preferencijama ostavljaju trag više ili manje u kolektivnoj svijesti, no djela ostaju za generacije. Siguran sam kako će iza ovog mandata ostati vidljivi rezultati, za grad i društvo pozitivne promjene koje su usmjerene na podizanje kvalitete života i društvenih usluga. Što se tiče suradnje sa stručnjacima i nezavisnim građanima, to uopće ne dovodim u pitanje, i dalje sam otvoren za prijedloge i suradnju.

U velikom predizbornom intervjuu za naš portal u svibnju 2017. izjavili ste: “Ne vidim se u stranačkoj hijerarhiji u kojoj su zastupljeni uglavnom osobni interesi pojedinaca koji se na taj način pokušavaju probiti i pronaći svoje svjetlo pod suncem.” Ulazak u HSS očito znači da ste promijenili mišljenje, no ako ne dobijete drugi gradonačelnički mandat što onda planirate, kuda će vas plasirati stranačka infrastruktura?

– Mišljenja sam da svaki političar ima značaj i utjecaj do prvog izbornog poraza. Sve nakon toga surova je politička “borba za goli život”.

Zbog struke i kompetencija koje gradim mimo politike, a uvažavajući sva dosadašnja iskustva upravljanja, siguran sam da postoje radna mjesta u gospodarstvu gdje ću moći raditi.