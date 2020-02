Najavljena sjednica Gradskog vijeća: Rajn i Katanović odgovorili na prozivke Hrga, gradi se nova dvorana

Danas je u Maloj vijećnici Grada održana konferencija za medije na kojoj je bilo riječi o temama nadolazeće sjednice Gradskog vijeća, a prisutni su bili: gradonačelnik Mario Rajn, zamjenici gradonačelnika Mario Martinčević i Danijel Šaško, predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović i pročelnici Upravnih odjela Grada Križevaca.

Konferenciju je otvorio predsjednik Vijeća upoznajući prisutne s dnevnim redom sjednice Gradskog vijeća, a zatim se ukratko osvrnuo na neke od odluka o kojima će se glasovati na sjednici, a o kojim se već raspravljalo u javnosti. Jedna od njih, koja je svakako pobudila interes javnosti i bila razlog za mnoga pogrešna tumačenja, je Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. za financijsko zaduživanje putem financijskog kredita. Svrha financiranja je izgradnja nove dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca u iznosu od oko 22 milijuna kuna.

Kako je predsjednik Vijeća rekao, riječ je o novoj dvorani koja će imati i prostor za blagovaonicu i knjižnicu kako bi se njezinom izgradnjom stvorili preduvjeti za jednosmjenski rad. Katanović je naglasio i kako nisu točne prozivke Branka Hrga o upitnosti da Križevački poduzetnički centar bude onaj preko kojeg će se zadužiti za gradnju dvorane, kao što nije ni upitno njegovo upravljanje, kao tvrtke u vlasništvu Grada, gradskim objektima. Također je prokomentirao izjavu da izmjenama Zakona, Grad dobiva značajna sredstva od države za koja se ne zna gdje su utrošena, rekavši da je za Odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, izdvojeno 38,5 milijuna kuna u proračunu, dok je nekada to izdvajanje bilo oko 11 milijuna kuna. Znači, dodao je Katanović, novac će se utrošiti u rekonstrukciju, obnovu i izgradnju.

Na predsjednika Vijeća, nadovezao se i gradonačelnik Mario Rajn, naglasivši kako će se dvorana graditi i da razumije da onima koji to do sada nisu bili u stanju učiniti, smetaju ovakvi važni projekti, kao što je i dvorana, kino, Državni arhiv, atletska staza. Gradonačelnik je dodao da je pravi odgovor na to gdje su novci, u građevinama, sportskoj infrastrukturi i ostalom što je bilo do sada zanemarivano. Naglasio je i kako će dvorana biti skoro duplo jeftinija nego je to projektom bivše vlasti bilo planirano te da više nema vremena za odgađanje i kockanje dječjim životima koja svakodnevno prolaze prometnom državnom cestom na putu do sadašnje dvorane.

Gradonačelnik je rekao i kako je Grad prvi put nakon dugi niz godina bez postojećih kredita jer je isplaćeno 3,5 milijuna kuna naslijeđenog kredita, kao i saniran naslijeđeni minus od gotovo 9 milijuna kuna bivše gradske vlasti, što je do sada kočilo veća ulaganja i infrastrukturne zahvate.

Na Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca, osvrnuo se zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević istaknuvši kako je nužno kupiti tehničko vozilo za JVP jer o tome ovise životi ne samo vatrogasaca, već i sigurnost svih građana i ovog grada, obzirom da je postojeće takvo vozilo staro gotovo 40 godina i ne može odgovoriti današnjim potrebama.

Kako će se na Vijeću naći i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca, pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić, objasnila je kako se radi o usuglašavanju sa izmijenjenim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, jer je sadašnja odluka stara devet godina.