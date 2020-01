U subotu na Strossu obilježavanje 13. Dana mimoza

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira 13. Dan mimoza koji će se u subotu, 25. siječnja održati na središnjim trgovima u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu.

Cilj obilježavanja Dana mimoza je upozoriti na važnost borbe protiv raka vrata maternice i važnosti cijepljenja protiv humanog papiloma virusa, a prodajom mimoza i dijeljenjem edukativnih materijala želi se skrenuti pozornost na prevenciju te vrste raka od kojeg danas ne bi trebala umrijeti ni jedna žena. Dan mimoza u Hrvatskoj obilježava se u sklopu Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice, a u organizaciji Hrvatske lige protiv raka.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske još 2010. godine, a njegova je provedba započela krajem 2012. godine, te će se ovom prigodom posebno motivirati žene na preventivne preglede. Zbog relativno visokog pobola, čestog početka razvoja bolesti u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg kroničnog tijeka, narušavanja kvalitete života kako bolesnica tako i njihovih obitelji, te značajnog udjela u korištenju zdravstvene zaštite, edukacija o mogućnostima prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice predstavlja jednu od prioritetnih javnozdravstvenih akcija.

U Koprivnici će se obilježavanje Dana mimoza održati ispred Gradske tržnice od 9 do 12 sati, u Križevcima na Trgu J.J.Strossmayera od 10 do 12 sati te u Đurđevcu na Trgu sv. Jurja od 10 do 12 sati.