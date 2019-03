Zaustavljeni radovi na trgu, vlast i oporba upiru prstom jedni u druge

Iako su se građani Križevaca ponadali kako se na Strossmayerov trg napokon vraćaju prava velika stabla, poput onih koja su radila hlad do zadnjeg uređenja trga za mandata Branka Hrga, to se uskoro neće dogoditi. Naime radovi na trgu, kako je objašnjeno u priopćenju iz Grada, trebali su biti tek kozmetičke prirode, no i oni su zaustavljeni. Stopirao ih je Konzervatorski ured Bjelovar. Informacija je dospjela u medije nakon priopćenja ogranka HDS-a. U njemu stranka bivšeg gradonačelnika Branka Hrga optužuje sadašnju vlast za bahatost, samovolju i neznanje. Tvrde da se radovi izvode bez projekta.

– Tko je bez dozvole, bez odobrenja konzervatora, bez javnog natječaja, bez osiguranih financijskih sredstava u proračunu raskopao Strossmajerov trg – pita tajništvo ogranka HDS-a u Križevcima.

Na prozivanje oporbe odmah je reagirao gradonačelnik Mario Rajn.

– Radovi nisu ništa drugo nego ispravljanje pogrešaka vladajućih prije desetak godina, a sada oporbe koja proziva. Naime, kao što smo svi mogli primijetiti u tim vrtovima je rijetko cvalo cvijeće, a glavni razlog su neadekvatno izvedeni radovi. Količina zemlje bila je premala da bi se moglo uzgajati kvalitetno bilje što se ovim zahvatom bude ispravilo.

Rajn je potvrdio informaciju da je Konzervatorski odjel Bjelovar zaustavio radove, no kaže da je to samo privremeno dok ne dobiju očitovanje projektantice trgova.

– Stupili smo u kontakt s projektanticom i vjerujem da ćemo uskoro imati njezino mišljenje i nastaviti radove – objasnio je Rajn.

Konzervatori zaustavili radove

Da su radovi obustavljeni potvrdilo nam je i Ministarstvo kulture.

– Konzervatorski odjel u Bjelovaru je izdao Rješenje kojim se privremeno obustavljaju svi radovi preuređenja Trga Josipa Jurja Strossmayera u Križevcima, a koje provodi tvrtka GRAD-KOM d.o.o. iz Križevaca za potrebe Grada Križevaca – stoji u odgovoru iz Ministarstva.

Milan Pezelj iz Konzervatorskog odjela u Bjelovaru potvrdio je da su konzervatori izašli na očevid 22. veljače.

– Utvrđeno je kako su u tijeku radovi na preuređenju zelenih površina, tzv. „otoka mirisa“, koji se nalaze na južnom dijelu Trga Josipa Jurja Strossmayera. Preuređenje se vrši tako da se na mjesto metalnih rubnih profila koji razdvajaju hodne i zelene površine postavljaju visoki betonski rubnjaci. Rubnjaci su približnih dimenzija 5x40x40 centimetara, a postavljeni su vertikalno uokolo zelenih površina. Rubnjaci su iznad hodnih površina izdignuti za približno 25 cm. Od ukupno pet „otoka mirisa“ preuređena su tri sjeverna otoka, dok su dva južna zatečena u izvornom stanju. Navedeni radovi izvedeni su bez znanja i prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela – odgovara pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru.

Grad Križevci na naš je upit odgovorio da dozvolu nisu tražili jer nisu smatrali da je potrebno s obzirom na to da se ne mijenja izgled trga.

– Za takve radove nije potrebna građevinska dozvola, niti je za takav financijski iznos potrebno raspisivati natječaj – objašnjava Grad i dodaje da je vrijednost tih radova oko 12.000 kuna.

Rješenje se još čeka

Trenutačno se na Strossmayerovom trgu ne događa ništa. Grad tvrdi da se čeka da projektantica i konzervator predlože rješenje koje smatraju prikladnim. Međutim, Ministarstvo odgovara drukčije.

– Grad Križevci dužni su izvedeno stanje vratiti u prijašnje, prema projektu povrata – stoji u pisanom odgovoru iz Ministarstva. Ovo nisu jedine naknadne intervencije na Strossmayerovom trgu. Još za vrijeme kad je gradonačelnik bio Branko Hrg na trg je instaliran četiri metra visok sat. Niti za njega nije tražena dozvola Konzervatorskog odjela u Bjelovaru

– Moguće da je postavljanje tog sata prošlo ispod radara, no trebao bih detaljno pregledati projekt. Moguće da je taj sat možda bio u projektu obnove – objasnio je pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru Milan Pezelj.

Na skicama koje su građanima predstavljane uoči rekonstrukcije trga, sata nije bilo.(GPP)