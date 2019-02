Županija i PORA predstavile rezultate i planove glede povlačenja EU sredstava – 2019. godinu obilježit će investicije u sektoru zdravstva

U prostorima Županijske uprave u četvrtak, 21. veljače održana je konferencija za medije na temu aktualnosti u pripremi i provedbi EU projekata kojoj su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić i predsjednik Upravnog vijeća PORA-e i pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec.

Na samom početku obratio se zamjenik Ljubić koji je istaknuo kako je na razini Županije trenutno u provedbi 25 projekta vrijednosti oko 302 milijuna kuna, tijekom prošle godine završeno je pet projekata vrijednosti 5,6 milijuna kuna, a u fazi ocjenjivanja je pet projektnih prijedloga vrijednosti 35 milijuna kuna.

„Među najvažnijim projektima koji su u provedbi su POZDRAV koji se odnosi na poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u našoj županiji i vrijedan je oko 8 milijuna kuna te energetske obnove osnovnih škola u Virju i Drnju koje su vrijedne 7,5 milijuna kuna, a sljedeći tjedan nas očekuju završne konferencije na kojima će biti predstavljeni rezultati projekata. Projekt koji nam je značajan je i „Prilika za sve 3“, preko kojeg omogućavamo 56 pomoćnika u nastavi za 62 učenika s teškoćama i dobili smo 10 milijuna kuna za četverogodišnje razdoblje, a treba spomenuti i projekt „Svi u školi, svi pri stolu 3“, vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim se omogućava školska prehrana u osnovnim školama za 1334 učenika koji žive u siromaštvu i riziku od siromaštva. Ove su godine prošireni kriteriji kako bi se moglo što više djece uključiti.“, dodao je zamjenik Ljubić te među najvažnijim projektima istaknuo i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ vrijedan oko 40 milijuna kuna te projekte Školska shema, Amazon of Europe Bike Trail te energetsku obnova zgrade županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

Govoreći o povlačenju EU sredstava, zamjenik Ljubić naglasio je i iznimno važnu ulogu PORA-e kao regionalnog koordinatora, koja je kroz svoju stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi i provedbi projekata, omogućila jedinicama lokalne samouprave da naprave velik iskorak u povlačenju EU sredstava i realiziraju brojne projekte. Također je na aktivnosti pohvalio i druge ustanove, a posebno škole koje su prepoznale važnost korištenja EU sredstava i vanjskih izvora financiranja.

„Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo je izvještaj o iskorištenosti EU fondova te se moramo pohvaliti kako smo prema iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja u 2018. godini, među ostalim županijama, na visokom 3. mjesto. Također, prema poretku za kumulativne iznose ugovorenih sredstava u 2017. i 2018. godini za sva tri operativna programa (Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali i Program ruralnog razvoja) smo na 9. mjestu.“, kazao je zamjenik Ljubić te poručio kako su ovi rezultati izuzetno dobri pokazatelji aktivnosti Županije i PORA-e po pitanju EU projekata.

„Intezivne aktivnosti trenutno se provode i na apliciranju projekata prekogranične suradnje, no možemo reći kako će ovu godinu obilježiti projekti i ulaganja u sektoru zdravstva.“, zaključio je zamjenik Ljubić.

Ravnateljica Birčić kazala je kako je PORA, kao regionalni koordinator, u kontinuitetu radi s jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i drugim javnopravnim tijelima. U osvrtu na prošlu godinu, istaknula je kako je PORA pripremila i provodila 82 projekta ukupne vrijednosti 509,6 milijuna kuna, od čega su provodili vlastitih 14 projekata vrijednosti 144 milijuna kuna.

„Također, PORA je p ružila stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi 39 projekata za jedinice lokalne samouprave, ustanove i ostale dionike javnog sektora vrijednosti 175,8 milijuna kuna, a u provedbi je pružila pomoć za 12 projekata vrijednosti 41,9 milijuna kuna. Još bih se osvrnula na naše poduzetnike, investitore i OPG-ove koji su koristili sredstva ruralnog razvoja, to smo još prošle godine radili, a imali smo takvih 17 projekata vrijednosti 147,7 milijuna kuna. Možemo reći kako smo sve to odradili s 11 djelatnika, no ove smo se godine bolje ekipirali, a intenzitet aktivnosti za pripremu projekata je u uzlaznom trendu.“, pojasnila je ravnateljica Birčić.

PORA trenutno provodi 9 EU projekata vrijedna 36,2 milijuna kuna, a u okviru 9 različitih natječaja trenutno priprema 15 projekata vrijednosti 95,1 milijuna kuna, i to za općine, škole i druge ustanove. Tu je potrebno izdvojiti Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, gdje pripremamo 11 projekata vrijedna 53,3 milijuna kuna, a ono što je još u pripremi je projekt Centra kompetencija iz područja elektrotehnike u Koprivničko-križevačkoj županiji vrijedan 30 milijuna kuna. Također pružaju stručnu i savjetodavnu podršku u provedbi šest projekata vrijednosti 23,2 milijuna kuna za jedinice lokalne samouprave, primjerice projekte Zaželi, energetske obnove, nerazvrstane ceste i slično. Kada se sve zbroji, PORA zajedno s partnerima u pripremi i provedbi trenutno ima 30 EU projekata vrijedna 154,5 milijuna kuna.

Pročelnik Masnec dodao je kako je proveden postupak akreditacije PORA-e te kako će njezina zadaća prvenstveno biti baviti se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i drugim javnopravnim tijelima na području Županije. Aktivnosti s poduzetnicima neće se više raditi jer to ne dozvoljavaju zakonski propisi. Također izrazio zadovoljstvo suradnjom s jedinicama lokalne samouprave kojima su omogućena iskustva i znanja koje će im biti korisna u natječajima, a pomaže im se i u pronalasku odgovarajućih partnera za prekograničnu suradnju. Na kraju konferencije, pročelnik je još jednom pozvao sve zainteresirane da koriste usluge PORA-e i, na vrijeme pripreme projekte te ostvare uspjeh u njihovoj realizaciji.