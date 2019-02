Udruga „Šegrtsko srce“ proslavila pet godina postojanja i pomaganja potrebitim učenicima

Udruga „Šegrtsko srce“ koja djeluje u sklopu koprivničke Obrtničke škole, u četvrtak, 14. veljače proslavila je pet godina postojanja i pomaganja potrebitim učenicima. Naime, profesori Obrtničke škole odlučili su pomoći svojim učenicima i njihovim roditeljima koji si nisu mogli priuštiti obroke u školi, knjige, odjeću ili putovanja, a ovakva je udruga jedinstvena u Hrvatskoj.

Proslavi je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić, bivši predsjednik Udruge, koji je kazao: „Kad smo krenuli, članarina je bila deset kuna mjesečno za svakog profesora. Bila je to simbolika, no u pomoć su odmah priskočili koprivnički obrtnici s većim uplatama, tako da je Šegrtsko srce u startu na računu imalo pet tisuća kuna. Uz pomoć medija za nas se brzo pročulo i puno ljudi izvana se učlanilo u udrugu, a s brojem članova narastao je i broj donacija. Sada je to jedna humanitarna udruga koja ima svoje temelje i sigurne prihode, a korisnici imaju sve što im je potrebno za adekvatno školovanje i osjećaju se ravnopravno s ostalim učenicima ove škole.“

Sadašnji predsjednik Udruge Tomislav Trstenjak kazao je kako su u početku brinuli o dvadesetak učenika, dok je broj sada porastao na 96 te dodao: „Ljepota naše udruge je ta da su učenici zbrinuti od početka škole pa do maturalne večeri. Prije upisa u školu imaju osigurane udžbenike i potrebne materijale, a o njima brinemo sve do materijalne večeri kad im trebaju frizure, haljine ili odijela. Imamo sedmero učenika koji su upisali školu jer računaju na našu pomoć. Ako se radi o višečlanim obiteljima, izračunajte si koji su to troškovi. Samo knjige su 1200 kuna, a gdje je još ostalo. Mnogi roditelji djeci ne bi mogli plaćati školovanje, no na ovaj način su sigurni u našoj školi.“

Udruga broji dvjesto članova, a kroz vrijeme od pet godina prikupila je oko milijun kuna i pomogla brojnim potrebitim učenicima da završe školu. Obzirom da svoju jedinstvenog, pozitivan je primjer povezivanja civilnog sektora i škola, što predsjednik Trstenjak predstavlja na fakultetima diljem zemlje.

Povodom proslave, učenici Obrtničke pripremili su i prigodne slastice, a kako bi zahvalili građanima, ispekli su i kolačiće u obliku srca koje je simbol Udruge te su ih danas dijelili u koprivničkim kafićima.