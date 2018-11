Od sljedeće godine zapošljavanje logopeda, više sredstava za sport i mjesne odbore

Na konferenciji za medije održanoj u srijedu križevački gradonačelnik Mario Rajn, zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević i predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović osvrnuli su se na prijedlog Proračuna za 2019. godinu i nabrojili područja na kojima će biti stavljen poseban naglasak.

Na samom uvodu gradonačelnik Rajn još se jednom osvrnuo na činjenicu da su Križevci jučer dobili titulu „Grad Križevci – prijatelj djece“ istaknuvši kako su tako stečene jasne smjernice za daljnji rad Gradske uprave kako bi tu titulu i zadržali. Tako je gradonačelnik najavio zapošljavanje još jednog logopeda u Dječjem vrtiću Križevci kako bi se što bolje zadovoljile potrebe djece, pokreće se Dječje gradsko vijeće, a napravit će se i prvi koraci prema uvođenju jednosmjenske nastave:

„Cilj je u ovom mandatnom razdoblju prijeći u jednosmjensku nastavu pa radimo izmjenu projekta izgradnje sportske dvorane kod Osnovne škole „Ljudevita Modeca“ kojim bi ujedno dobili dodatne učionice.“

Gradonačelnik je najavio i pokretanje stipendija za deficitarna zanimanja prema podacima koje će dostaviti Hrvatski zavod za zapošljavanje. Povećat će se i sredstva na natječajima za udruge dok će se smanjiti na pokroviteljstvima gradonačelnika: „Želimo postići transparentnije financiranje udruga i da se jasno komuniciraju programi udruga.“

„U sljedećoj godini ulažemo u zamjenu javne rasvjete u naseljima gdje je neefikasna živina rasvjeta. Cilj je povećati sigurnost jer bi nova led rasvjeta trebala znatno duže svijetliti i povećati standard u selima,“ najavio je gradonačelnik dodavši kako je to u smjeru ostvarivanja cilja da Križevci postanu energetski neovisan grad do 2030. godine.

Osvrnuo se na projekt Aglomeracije i najavio prve radove na zamjeni komunalne infrastrukture u drugoj polovici 2019. godine i to u Ulici Marijana Detonija i Ulici Dragutina Renarića.

Najavio je i gradnju odvodnje na Posrednjem putu gdje su mlade obitelji kupile građevinske parcele, modernizaciju lokalnih cesta za što će se osigurati 1,2 milijuna kuna i gdje je prioritet modernizirati cestu u naselju Vujići u suradnji sa Županijskom upravom za ceste.

„Grad kreće u projektiranje rotora kod Plodina. To nisu naše ceste, ali jednostavno netko mora presjeći i napraviti prvi korak i mi smo odlučili to isprojektirati. To nam je na području grada najkritičnija točka koju treba prometno riješiti,“ istaknuo je gradonačelnik.

Po prvi puta u Križevcima pokrenut će se i sufinanciranje rušenja starih kuća u centru grada „budući da smo vidjeli kroz prodaju zemljišta na Posrednjem putu da postoji interes za gradilištima u centru grada, a svjesni smo i sami da postoji niz starih objekata koji su spremni za uklanjanje“.

Povećat će se i sredstva za mjesne odbore. „Zaista želimo da nam se sugrađani po novo formiranim mjesnim odborima uključe u način kako će se raspolagati tim sredstvima i kako će biti komuniciranje i odražavanje njihove male komunalne akcije,“ kazao je gradonačelnik.

Na to se nadovezao i zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević naglasivši: „Nakon što smo prošle godine povećali sredstva s zatečenih 350.000,00 kuna na 750.000,00 kuna, u sljedećoj godini ta sredstva trebala bi biti povećana na milijun kuna.“

Zamjenik je pohvalio rad i stručnost Odbora za poljoprivredu i najavio nabavu univerzalnog stroja koji će služiti pakiranju domaćeg meda, pekmeza i za izradu sokova: „Ovaj stroj će pomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da imaju pravnu osobnost i da svoje proizvode mogu prodavati našim institucijama“.

Riječ je o kratkim opskrbnim lancima finalnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina koji su nužni za funkcioniranje OPG-ova i građanima će osigurati jednostavniju nabavu lokalnih svježih proizvoda bez posrednika, a ujedno su i preduvertira za gradnju AgroCentra.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović najavio je povećanje sredstava za redovan rad sportskih klubova i udruga s obzirom da su dosadašnja sredstva pokrivala samo 18% potreba: „Ono što je bitno naglasiti je da ova administracija prati potrebe djece i gradskog sporta, a i zajednički stav je da trebamo osigurati minimalno 25% osnovnih potreba klubova i udruga, stoga ovo nije jednokratno povećanje, ono će se dodatno realizirati do kraja mandatnog razdoblja.“

Najavio je i ulaganja u sportsku infrastrukturu: „U proračunu za iduću godinu nalazi se i stavka uređenje gradskog stadiona i pratećih objekata, što je obzirom na ukupan broj djece i mladih uključenih u sport u gradu te činjenici da postojeća infrastruktura ne zadovoljava ni minimalne uvjete, izuzetno bitno. Ovdje ćemo se voditi prioritetima, a najvažniji kriterij je sigurnost djece tokom njihovih sportskih aktivnosti.“