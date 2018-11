Predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova prisustvovala međunarodnoj konferenciji o nejednakosti u sportu

U Zagrebu je održana konferencija u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe u organizaciji EPAS Vijeća Europe u okviru hrvatskog predsjedanja Odbora ministara Vijeća Europe i u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport i Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Dio je to zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije “ALL IN: Towards gender balance in sport”, a konferenciji je prisustvovala i potpredsjednica Županijske skupštine i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić, koja je bila predstavnica svih hrvatskih povjerenstava. Ostali sudionici bili su predstavnici javnih tijela Upravnog odbora EPAS-a i Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Savjetodavnog odbora EPAS-a, partnerske organizacije ALL IN projekta te hrvatskih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela vlasti nadležnih za sport, krovne sportske organizacije, nacionalne saveze olimpijskih i neolimpijskih sportova te predstavnike zdravstvenih organizacija vezanih za sport, trenere i sportaše.

Na konferenciji su predstavljeni istraživački dokazi i politike u cilju povećanja broja žena na rukovodećim pozicijama u sportskim organizacijama te uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama u sportu. U programu su predstavljene i osobne priče, prezentacije stručnjaka, kao i dvije interaktivne radionice u kojima je aktivno sudjelovala predsjednica Rupčić.

Specifični ciljevi ove konferencije bili su razvijanje boljeg razumijevanje uzroka, opsega, oblika i posljedica rodno uvjetovanog nasilja i nejednakosti u sportu, razmjena primjera dobre prakse, identificiranje i rasprava o mjerama za sprječavanje nasilja nad ženama u sportu te postizanje bolje ravnoteže spolova na rukovodećim pozicijama u sportu. Ujedno su predloženi i tematski prioriteti za nastavak konferencije 2019. godine.