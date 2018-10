Održana početna konferencija EU projekta „I ja odvajam“

Nakon što je proglašen najboljim gradom u Hrvatskoj po korištenju fondova Europske unije, Grad Križevci nastavlja dalje s provedbom EU projekata. Tako je u utorak, 9. listopada u Maloj gradskoj vijećnici održana početna konferencija projekta „I ja odvajam“ koji je usmjeren na stanovnike grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno sa svrhom podizanja svijesti građana o važnosti izbjegavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja istog.

Uvodnu riječ na konferenciji imao je gradonačelnik Mario Rajn koji je pri tome istaknuo: „Ovo je još jedan projekt koji je odobren Gradu Križevcima kao nositelju. Nastavljamo slijedom dobivene nagrade šampiona Europskih fondova“. Naglasio je važnost ekološke osviještenosti i racionalnog gospodarenja otpadom istaknuvši kako su to svojim primjerom pokazali i djelatnici Gradske uprave Grada Križevaca i Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci koji su povodom World Cleanup Daya čistili šumu u Svetoj Heleni od smeća.

O važnosti ovog projekta ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govorio je Branimir Burić: „Uistinu smatramo da je samo edukacijom moguće postići ciljeve koje ispred nas stavljaju EU direktive.“ Ujedno je uputio čestitke Gradu Križevcima na uspješnoj provedbi EU projekata, a nakon čega je detalje projekta predstavila voditeljica Ljiljana Stojsavljević-Križan.

U dvadeset mjeseci trajanja projekta provest će se jedanaest različitih aktivnosti koje su usmjerene prema svim građanima, ali i prema pojedinim ciljnim skupinama i to djeci od 3 do 14 godina, mladima od 15 do 18 godina, odgojno-obrazovnim ustanovama i poslovnoj javnosti. Osnovni cilj projekta je izgraditi razinu svijesti građana da racionalno postupaju s otpadom što će se postići kroz četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a iznos sufinanciranja je 85% odnosno 465.244,71 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 6. lipnja 2018. do 6. veljače 2020. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.