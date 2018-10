Dan ružičaste vrpce u sva tri grada naše županije

Pozivamo nas na obilježavanje 19. Dana ružičaste vrpce koje će se odvijati na glavnim gradskim trgovima u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu u subotu, 6. listopada 2018. godine.

Na Zrinskom trgu u Koprivnici od 9,30 do 12 sati Udruga žena s bolestima dojke „Nada“ Koprivnica dijelit će edukativne materijale i korisne savjete, u Križevcima na Strossmayerovom od 10 do 12 sati za to će biti zadužen Klub žena s bolestima dojke „Agata“, a u Đurđevcu Udruga žena s bolestima dojke „Narcise“, koja će se nalaziti na Trgu sv. Jurja od 10 do 12 sati.

Podjelom ružičastih vrpci i edukativnog materijala o samopregledu dojki želi se skrenuti pozornost na važnost prevencije raka dojke i važnost odlaska na preventivne preglede i mamografiju, u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Naime, 90% oboljelih žena može izliječiti ukoliko se bolest otkrije u početnom stadiju.

Obilježavanjem ovog dana potiče na razmišljanje i djelovanje u vezi preventivnih pregleda i na aktivniju brigu o vlastitom zdravlju kao najvećem bogatstvu.