Svečano obilježeni Dan križevačkih branitelja i 27. obljetnica oslobađanja vojarne u Križevcima

U Križevcima je u ponedjeljak održana svečana proslava Dana branitelja Domovinskog rata Grada Križevaca i 27. obljetnica oslobođenja Vojarne u Križevcima. Program je započeo prijemom za branitelje i roditelje te goste i uzvanike koji je organizirao gradonačelnik Mario Rajn nakon čega je u crkvi sv. Ane održana sveta misa zahvalnica za poginule branitelja koju je predvodio velečasni Stjepan Soviček. Uslijedila je kolona svih sudionika proslave od crkve sv. Ane pa do spomen obilježja „Majka poginulog junaka“ gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule branitelje s križevačkog područja.

Vijence, koje su nosili Počasno-zaštitna bojna i Križevačka djevojačka straža, položili su roditelji i djeca poginulih branitelja te Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata, delegacija Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, delegacija Koprivničko-križevačke županije, Grada Pakraca i Grada Novske, delegacija Grada Križevaca i Kriznog stožera te delegacija općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Središnja proslava održana je u restoranu „Vojarna“ gdje su se događanja prije 27 godina prisjetili brojni govornici uputivši poruku kako je nužno čuvati uspomenu o našim braniteljima, a programu je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao župan Darko Koren.

Među njima su bili predsjednica Kriznog stožera tadašnje Općine Križevci Ivana Sučec Trakoštanec koja je govorila o danima između 13. rujna kada je počela opsada Vojarne pa sve do 17. rujna 1991. godine kada je Vojarna oslobođena te predsjednik tadašnje Općine Križevci Stjepan Palijan koji se osvrnuo na uvjete branitelja u kojima su branili našu Domovinu.

U ime branitelja obratio se brigadir Darko Kereša, ratni zapovjednik podstožerne postrojbe 15. protuoklopne topničko raketne brigade te uputio zahvalu Gradu Križevcima što je prostor nekadašnje Vojarne pretvorio u društveno koristan prostor: „Ovo je primjer kako jedan grad može ovaj objekt pretvoriti u toliko korisnih sadržaja.“

Na ove riječi nadovezao se i gradonačelnik Mario Rajn istaknuvši kako svega ne bi bilo da nije bilo „hrvatskih, križevačkih branitelja i bez svih žrtvi koje su utkane u oslobođenje vojarne“. Ujedno je zahvalio Odboru za branitelje i pukovniku Zvonku Belji na organizaciji ove proslave i zaključio: „Treba nam otvoreni dijalog kojeg imamo i zaista vjerujem da će rezultirati već u narednoj godini novim spomenikom na prostoru parka u vojarni. To će biti trajno obilježje svim braniteljima Domovinskog rata Grada Križevaca. Oni to zaslužuju i mi ćemo to s punim ponosom napraviti, a vjerujem da će Ministarstvo hrvatskih branitelja dati podršku.“

„Mislim da je zapravo teško govoriti u ovoj prilici, svatko od nas osjeća neku odgovornost prema vremenu i prema ljudima koji su ga obilježili,“ naglasio je župan Darko Koren istaknuvši još jednom kako je bitno čuvati povezanost.

Okupljenima se obratio i saborski zastupnik Branko Hrg: „Ono najvažnije i najbolje što je napravljeno od Koordinacije udruga je ono što je govorio gospodin Kereša. Naše udruge pokrenule su program nastave u školama gdje govore mladima o Domovinskom ratu.“

Pohvalama se pridružio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Damir Felak koji se osvrnuo na napore Sabora i Vlade u poboljšavanju života branitelja: „Donijeli smo Zakon o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, a predviđeno je puno više sredstava u proračunu upravo za branitelje.“

U ime Predsjednice Republike Hrvatske obratio se njen izaslanik general pukovnik Mladen Markač i kroz emotivan govor predočio tijek događanja 1991. godine zaključivši: „Hrvatska moja sretna budi i daj da te vode pošteni i dobri ljudi. Stvorimo zajedno bolji život za sve nas i za one ljude koji dolaze iza nas.“

Središnjoj proslavi u Križevcima nazočili su i izaslanik ministra obrane Marijan Cikuš, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Vladimir Bergman, izaslanik ministra unutarnjih poslova Vjekoslav Štimac, delegacije Grada Pakraca i Grada Novske, brigadir Željko Topolovec, pukovnik Zvonko Beljo, pukovnik Vlado Kolić, pukovnik Tomislav Jurić, zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, predsjednik Gadskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović, načelnik Policijske postaje Križevci Dražen Pečarić, zapovjednik tadašnje Općine Križevci Božidar Štubelj, općinski načelnici, županijski i gradski vijećnici i brojni drugi uvaženi gosti.

Na kraju obilježavanja križevački gradonačelnik Mario Rajn i general pukovnik Mladen Markač uručili su medalje i pokale najboljima u natjecanju u pikadu i beli. Treće mjesto u pikadu osvojila je ekipa 117. brigade, druga je bila HVIDRA Križevci, a najbolja ekipa bila je Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a “Sveti Marko Križevčanin”. U beli je druga bila Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a “Sveti Marko Križevčanin”, a prvo mjesto osvojila je HVIDRA Križevci.

Također, u nedjelju, 16. rujna, na spomen području kod križevačke šumarije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 27. godišnjica od pogibije prvih križevačkih žrtava Domovinskog rata – Marija Jembreka i Miljenka Klobučara.

Ove je godine održana i humanitarna utakmica za Udrugu „Maslačak“ koju su odigrali NK „Radnik-Križevci“ i MNK Futsal Dinamo. Utakmica je završila rezultatom 5-2, a za „maslačke“ je prikupljeno 6.000,00 kuna.