‘Robin ljetno kino’ večeras prikazuje crnohumorni triler ‘Krojačica’

Ovoga petka Robin ljetno kino predstavlja zanimljivu mješavinu drame, trilera i (crne) komedije o talentiranoj i vrlo uspješnoj pariškoj femme fatale, krojačici Tilly (Kate Winslet) koja se vraća u rodni grad u Australiju kako bi se osvetila svima koji su joj naudili u djetinjstvu te se pokušala pomiriti sa svojom ekscentričnom majkom (Judy Davis). Njezin povratak izaziva sablazan u malome ruralnom mjestu gdje svi postupno počinju pokazivati svoje pravo lice.

Krojačica je 2016. godine osvojila 15 svjetskih nagrada, od kojih su neke: Australian Academy of Cinema and Television Arts nagrada za najbolju kostimografiju, sporednog glumca (Hugo Weaving) i glumicu (Judy Davis), glumicu u glavnoj ulozi (Kate Winslet) te nagradu publike za omiljeni australski film. Australian Film Critics Association također je dodijelio nagrade trima spomenutim glumcima, kao i nagradu za najbolji film, a Judy Davis i Kate Winslet osvojile su i Film Critics Circle of Australia nagrade.

Odlična priča, izvrsna glazba i fascinantna kostimografija samo su neki od argumenata zašto u petak, 13. srpnja treba pogledati Krojačicu na velikome platnu! Ostali argumenti uključuju nebo, travu, dekice, kokice, pivo, hot dog… Osim ako ne padne kiša. U tome vas slučaju očekuje nostalgičan ambijent kina Kalnik. Projekcija počinje u 21:15 sati.