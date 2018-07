Prometna nesreća s poginulom osobom u Križevcima

Danas oko 19:55 sati na otvorenom djelu ceste između Križevaca i Križevačkog Ivanca došlo do slijetanja osobnog automobila marke Opel Corsa križevačkih registarskih oznaka kojim je u smjeru Ivanca Križevačkog upravljao 47-godišnji vozač. Uslijed neprilagođene brzine osobni automobil je prešao na suprotnu stranu kolnika, udario u putni jarak, prevrnuo se i zaustavio na kolniku. U ovoj prometnoj nesreći na mjestu događaja vozač je smrtno stradao. Zbog obavljanja očevida od 20:10 do 23:10 sati za sav promet bila je zatvorena dionica županijske ceste broj 2089 od Križevaca do Ivanca Križevačkog, a promet se odvijao obilazno, iz smjera Križevaca ulicom Helenski put – Sveta Helena – Gornja Glogovnica i obrnuto iz smjera Glogovnice mjestom Čabraji – Vojakovac – Križevci.