‘Vikend-rekorderi’ za volanom s 3.00 i 1.79 promila

Tijekom vikenda, od 9. do 12. ožujka, na području Policijske uprave koprivničko-križevačke zabilježene su dvije prometne nesreće, od čega jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Okolnosti uslijed kojih je došlo do prometnih nesreća bile su nepropisno kretanje kolnikom i nepropisno skretanje. Sankcionirano je 170 prometnih prekršaja, od čega 25 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i 62 prekršaja vožnje nepropisnom i neprilagođenom brzinom.

U posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva zadržana su dva vozača. Pet vozača je uhićeno, a protiv dva su provedeni žurni prekršajni postupci, te su predani na izdržavanje izrečenih kazni zatvora. Radi upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola sankcionirano je šest mladih vozača (dva od 0,00 do 0,50 promila, dva od 0,51 do 1,00 promil i dva preko 1,50 promila). Uhićen je jedan mladi vozač, a jedan je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstava.

Najveća koncentracija alkohola kod mladog vozača utvrđena je u subotu, 10. ožujka, u 23.50 sati u Ulici Petra Zrinskog u Križevcima, kada je 23-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,79 promila. Najveća koncentracija alkohola u nadzoru prometa utvrđena je u nedjelju, 11. ožujka, u 3.50 sati u Potočkoj ulici u Križevcima, kada je 41-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 3,00 promila. Vozač je uhićen, te je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak u kojem je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, te je predan u zatvor u Bjelovaru na izdržavanje kazne.

Najveća brzina kretanja vozila u nadzoru prometa utvrđena je u nedjelju, 11. ožujka, u 12.36 sati u Križevačkoj ulici u Sokolovcu, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 119 kilometara na sat, iako je brzina ograničen na 60 kilometara na sat.