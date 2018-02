Kids from the sky ‘zapalili’ Klub kulture

U drugom vikendu Crosstown Music festivala, večer je bila rezervirana za mladi križevački bend. Sam nastup otvorili su dinamičnom dionicom bubnjeva, nakon koje je frontmen benda stupio na pozornicu i upoznao publiku svojim vokalom. Nakon prve izvedbe, mladi Križevčanin Teo Golub predstavio je svoj bend – Kids from the sky. Unatoč tome što su relativno mladi i na sceni se pojavljuju svega manje od godinu dana, moram primijetiti da predstavljanje čak nije bilo ni potrebno. Nije im dugo trebalo da rasplešu društvo u Klubu kulture i svojim snažnim i inovativnim zvukom zaplijene pozornost. Teo je raspoloženo komunicirao s publikom, upoznavao ih je s pjesmama koje će se naći na njihovom albumu, dok su obrade koje su priredili od Eurythmicsa i Lane Del Rey više nego zavidne. Dečki iza bubnja i klavijature vješto su baratali svojim umijećem i pripremili jednu odličnu svirku.

Robin Petić koji se našao na poziciji bunjara, odlično je izvodio svoje dionice, kroz nekoliko pjesama pridružio mu se Lovro Baričević te su izveli stvarno fantastičan nastup. Unatoč tome što se Lovro bendu pridružio nešto kasnije nakon osnivanja, dečki su pokazali volju i ljubav prema glazbi, stvaranju i izvođenju svojih autentičnih electro pop zvukova.

U kratkom razgovoru s Teom, objasnio mi je kako svu inspiraciju za stvaranje stihova vuče iz svojih negativnih životnih iskustava s kojima se bori i kako u konačnici kroz glazbu žele prikazati prevladavanje svih nesigurnosti i nevolja koje im život s vremena na vrijeme servira. Kao bend i stvaraoci autentičnog i poprilično zabavnog zvuka, žele da njihove pjesme čuje što veći broj ljudi, a sam dokaz da su na dobrom putu jest publika koja ih je na sinoćnjem nastupu podržala.

Što se tiče njihovog prvog albuma, još uvijek rade na popisu pjesama kojim će ga kompletirati i kojeg će na kraju krajeva predstaviti svojim fanovima. Teo naglašava kako im je teško izdvojiti uzore s glazbene scene, jer je mnogo žanrova utjecalo na njihovo stvaranje, no ono što žele i što svakako postižu jest prepoznatiljiv i autentičan zvuk, ono po čemu će publika prepoznati – Kids from the sky.

Sve u svemu, dečki su odradili hvale vrijedan nastup za koji je dokaz i bis na koji su bili pozvani dva puta. U daljnjem stvaranju želim im sreću i nadam se da će naći svoje mjesto na Hrvatskoj glazbenoj sceni.(SG)