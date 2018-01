U petak u multimedijskoj dvorani predavanje o Holokaustu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, a koji se obilježava 27. siječnja, Forum žena SDP-a Križevci i Udruga antifašista Križevci organiziraju predavanje pod naslovom Holokaust: nacističko oblikovanje „industrije smrti“.

Holokaust, nacistički genocid nad Židovima, koji se u više faza događao u razdoblju od 1935. do 1945., najveći je zločin u ljudskoj povijesti. Bio je to i projekt ustaške NDH, gdje je likvidiran veći dio predratne židovske zajednice, pa tako i one na području današnje Koprivničko-križevačke županije.

Predavanje će se održati u petak, 26. siječnja 2018. u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković s početkom u 18 sati, a govorit će dr.sc. Željko Krušelj, povjesničar i predavač na Sveučilištu Sjever.

Organizatori poručuju da ćete vlastitim dolaskom odati prikladnu počast žrtvama, jer „nikada ne smijemo zaboraviti te muškarce, žene i djecu, niti njihovu agoniju.“