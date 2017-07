ŽIVI, ZDRAVI I PONOS CIJELE REGIJE Ja kao profesionalac koji se svaki dan susrećem s požarima, ovo je novo iskustvo za mene. Nikad nisam doživio požarnu oluju i požar razmjera do 30 pa čak i više metara u zrak. Žao mi što moje kolege profesionalci nisu bili samnom da ovo dožive, ovo je bila borba malog Davida i jedno tri Golijata, iskreno nam je prenio svoje doživljaje Tomica Miklin iz JVP Križevci za portal ePodravina.hr.

Nakon nekoliko dana i neprospavanih noći, 26 momaka i jedna djevojka, vatrogasci s područja Podravine i Prigorja, vraćaju se herojski svojim kućama, a njih 27-ero smještenih u sedam vatrogasnih vozila, stiglo je danas (četvrtak, 20.7., op.ur.) poslijepodne u koloni u Križevce.

Tamo su ih dočekali zapovjednik križevačkih vatrogasaca Ivan Matosović, gradonačelnik Križevaca Mario Rajn i njegov zamjenik Mario Martinčević, inače i sam profesionalni vatrogasac.

– Po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH Slavka Tucakovića, imali smo obavezu otići na izvanrednu dislokaciju na području Žrnovnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zapovijed je bila da odemo s 25 vatrogasaca i vozilima, a mi smo uspjeli skupiti čak 30 vatrogasaca, od toga devet profesionalaca i 21 dobrovoljca. Došli smo sa sedam vatrogasnih vozila, dvije autocisterne i četiri kombi vozila te zapovijednim vozilom.

Došli smo oko 23.30 sati u Žrnovnicu i odmah po izlasku iz vozila, postavila se tlačna pruga i ušli smo u žarište borbe. Kak’ smo dolazili noću tamo, izgledalo je katastrofalno, vatra je bila visine 25 do 30 metara iznad krošnje visoke borove šume. Ugrožene su bile obiteljske kuće, nije bilo lako nositi se s time, suosjećaš s ljudima, ali naši dečki su to izuzetno dobro odradili. Pomogla nam je i navijačka skupina Torcida, civili, izrazito su nas dobro primili i pomagali nam.

Problem je bila voda, kad se složi požarna oluja iznad tog mjesta, vatra sve proždire. U Žrnovnici smo bili do pola 3 ujutro, do kad smo lokalizirali i planinu i naselje, a zatim smo bili dislocirani u Podstranu. Sve do 13 sati popodne drugi dan, bili smo na dežurstvu tamo, postojala je opasnost da nas požar zaokruži i priđe s s leđa. Prioritet je bio obraniti kuće. Nije nam stradalo niti jedno vozilo niti gospodarski ili stambeni objekt. Idućeg dana, podijelili smo se u smjene po 15 ljudi, jedni su bili na odmoru, tek nakon dva dana i jedne noći, prvi put su neki legli na spavanje. Imali smo izuzetno dobar smještaj u studentskom centru u Splitu, odlična hrana, gostoprimstvo domaćina. Puno puta smo bili na dislokacijama po cijeloj Hrvatskoj, al’ nikad nisam doživio da nas ljudi prime ovako, donosili su nam hranu, piće i dali si maksimalno truda za sve – opširno nam je objasnio situaciju na terenu Zvonimir Habijan, županijski vatrogasni zapovjednik

Split je gorio proteklih dana, vatrena stihija i nemilosrdni požari okupirali su pozornost javnosti i medija, u pitanju su bile ljudske sudbine, kuće, dvorišta. Ali i životi vatrogasaca koji su morali na prvu crtu obrane u borbu s prirodom u teškim uvjetima rada.

Nakon mini dočeka, vatrogasci su se zaputili prema križevačkom Vatrogasnom domu kak bi se odmorili i pojeli večeru nakon nekoliko sati putovanja. Ali svoje impresije htio nam je prenijeti i Josip Jarža, dobrovoljac iz DVD Sigeteca.

– Velika je to toplina i isijavanje, teren je zeznut, nezamislivi uvjeti. Ja sam vozio veliku cisternu, ponos DVD-a Sigetec, cisterna od 20 tisuća litara koja je odradila ogroman posao, dala je vode kao četiri mala prosječna kamiona. Moram pohvaliti navijačku skupinu Torcidu, oni su s kantama preljevali vodu iz jedne cisterne koja nema vodenu pumpu u našu cisternu da čim više vode može u optjecaj. Nismo spavali dvije noći i tri dana, 29 sati u komadu, vozili smo sedam sati i odmah u akciju – prepričava nam Josip Jarža, vatrogasni dobrovoljac iz Sigeteca.

U cijeloj Hrvatskoj vodi se velika rasprava o uvjetima u kojima naši vatrogasi rade.

– Naša je opremljenost zadovoljavajuća. Mi smo došli s opremom, ali nisu imali dolje cisterne, fronta požara je bila 30 kilometara, velika širina, mi smo bili samo na jednom dijelu, vi ne možete vjerovati kako je to izgledalo, ovo je jedan od najvećih požara koje sam vidio, jako opasno – objašnjava nam Igor Međimorec iz JVP Koprivnica.

Nakon što su uspjeli obraniti Split u izvanrednoj dislokaciji, vatrogasci dalje nastavljaju sa svojim redovnim poslom.

– Imamo par redovnih dislokacija. JVP Koprivnica pokriva Nacionalni park Brijune s dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca, na području otoka Paga je JVP Križevci, to je dogovor grada pobratima, JVP Đurđevac ima dežurstvo u Državnoj interventnoj postrojbi u Split, dva pripadnika i DVD Virje je u Konavlima – kazao je za kraj Habijan.(ePodravina.hr)