INTERVJU Vjerujem da ćemo uspjeti pokrenuti pozitivne trendove što se tiče zapošljavanja, riješiti stambeno pitanje za mlade, a uvjeren sam i u to da će Tehnološki park konačno zaživjeti u punom kapacitetu. Naravno, nećemo uspjeti riješiti sve probleme u ove četiri godine, ali slijedeće razdoblje vidim kao jedno prijelazno prema modernijem gradu po uzoru na male gradove u Europi, ali i u našoj okolici, ističe novi gradonačelnik Križevaca

Mario Rajn jedno je od novih lica koja su na ovim izborima osvježili hrvatsku lokalno-političku scenu. Na izborima je, kao nezavisni kandidat, uvjerljivo pobijedio Branka Hrga koji je Križevcima vladao punih 16 godina, a što njegova pobjeda znači za budućnost ovog grada govori u intervjuu 27. lipnja 2017. za gradonačelnik.hr.

G. Rajn, za početak još jednom čestitke na fenomenalnom izbornom uspjehu – kao nezavisni kandidat ste uspjeli, nakon 16 godina vladavine, nadmoćno pobijediti bivšeg gradonačelnika Hrga. Što su to građani prepoznali u Vama, a nisu u dosadašnjim Hrgovim protukandidatima?

– Hvala vam na čestitkama. Vjerujem da su građani u meni prepoznali jednu novu energiju, mladost i želju za promjenom koja se nije dugo dogodila u Križevcima.

Općenito se na ovim izborima dogodio pravi boom novih, nezavisnih gradonačelnika. Kako to tumačite?

– Politička nestabilnost na državnoj razini sigurno je dala krila nezavisnoj političkoj sceni. Građanima je dosta političkih elita i traže nove, može se reći treće opcije. Nezavisne liste i njihovi gradonačelnici su u pravilu ideološki, često i politički, neopterećeni što je stvarno osvježenje koje su građani prepoznali.

Mislite li da će se taj trend nastaviti i što on znači za funkcioniranje lokalne samouprave, ali i hrvatsku političku scenu u cijelosti?

– Nadam se da će se nastaviti jer je dosadašnja politika došla u slijepu ulicu. Vjerujem da će nezavisni dugoročno imati pozitivne posljedice općenito na politiku u Hrvatskoj. Također i lokalno pozdravljam nova lica, s novim idejama.

Preuzeli ste dužnost gradonačelnika prije desetak dana. Kakva je situacija u Gradu, ima li neugodnih iznenađenja kakva doživljavaju neki novi gradonačelnici u drugim gradovima ili ste zadovoljni zatečenim stanjem?

– Nisam krenuo još tako duboko u analizu, no prema dosadašnjim informacijama ne očekuju me iznenađenja kojih nisam bio svjestan i prije nego sam preuzeo dužnost. Za sada svakodnevno obavljam sastanke s ravnateljima gradskih institucija, istaknutim udrugama i poduzetnicima. Pokušavam dobiti jednu širu sliku stanja u gradu i od tih ljudi.

Planirate li neke značajnije promjene u ustroju i načinu funkcioniranja Grada?

– S obzirom na tako dugo vrijeme bez promjena bit će mi potrebno ipak još malo kako bih vidio koje su slabosti ovog ustroja i kako to najbolje poboljšati. Prostora za poboljšanja ima u svakom sustavu pa tako ni ovaj nije izuzetak, pitanje je samo po kojem modalitetu.

Koji su prvi potezi i projekti s kojima planirate započeti mandat?

– Tehnološki park kao projekt koji treba krenuti u pravom smjeru i projekt grupnog vodovoda na čijem rješavanju već intenzivno radimo. Park u ovom trenutku ne ispunjava svoju svrhu, no ipak pozitivno je što je projekt u relativno početnoj fazi rada. Neke sastanke smo već obavili i uskoro ćemo se početi ozbiljnije baviti s tim problemom.

U čemu će, za građane, biti ključna razlika između Vas i Vašeg prethodnika?

– Ponajprije u tome da sam ja ovdje i potpuno posvećen jednom poslu tj. gradu i nemam namjeru sjediti na dvije stolice.

Na što se planirate fokusirati kao gradonačelnik, što će Vam biti prioriteti pri krojenju proračuna i upravljanju gradskim financijama?

– Fokus svakog gradonačelnika treba biti gospodarstvo, jer od toga sve kreće. No kako sam i u kampanji rekao, ovaj grad treba probuditi. Uređenje gradske infrastrukture i jačanje kvalitetnih manifestacija će sigurno biti pri vrhu prioriteta. Ne smijemo zaboraviti ni okolna naselja koja su do sada dobivala minimalna sredstva, što svakako mislimo povećati.

Jedna od prvih stvari koje ste napravili otkako ste gradonačelnik jest otvaranje prema građanima koji Vam utorkom mogu dolaziti na razgovor. Što kažu, koji problemi su najčešći i koliko im možete pomoći u njihovom rješavanju?

– Usprkos relativno dobrim statističkim podacima, građanima su i dalje najveći problem radna mjesta. Za sada sam odradio samo jedan termin utorkom, no već je i nekoliko idućih termina gotovo popunjeno pa ću potpunije informacije o problemima građanstva dobiti kroz nekoliko tjedana.

Kao jedan od gorućih problema navodili ste veliki broj blokiranih građana. Kako im konkretno planirate pomoći?

– Najprije ćemo vidjeti koji su razlozi blokiranja građana. U slučajevima u kojima je grad onaj koji potražuje lako će se pronaći rješenja. Glavni uzrok svakako je potplaćenost ili potpuni nedostatak primanja, a to će se dugoročno rješavati privlačenjem poduzetnika, ponajprije iz Zagreba kojima su Križevci sada vrlo blizu, no ni sami nisu još toga svjesni. To je posao koji moramo kvalitetno obaviti.

I Križevci su, poput velikog dijela Hrvatske, pogođeni velikim valom iseljavanja, posebno mladih ljudi. Imate li plan, što kao gradonačelnik možete poduzeti kako bi zaustavili ovaj trend i zadržali ljude u gradu?

– Ponovo se vraćam na problem zapošljavanja u gradu kao uzrok svih tih trendova. Mladi sve više rade u Zagrebu i nakon nekoliko godina odluče tamo i preseliti. Oni pak koji ne mogu naći posao sele iz zemlje, no to je sad već evidentan problem cijele države. Oni koji rade uvijek teže boljem, a grad do sada nije nudio nikakve pogodnosti za mlade. Npr. jedan od problema je i preskupo zemljište koje namjeravamo pojeftiniti.

Za Poduzetničku zonu također tvrdite da ne funkcionira kako treba. Na koji način je planirate oživjeti i kojim mjerama ćete privlačiti investitore i stimulirati poduzetnike?

– U poduzetničkoj zoni je već prije odbijeno nekoliko investitora, a neki su nakon inicijalnih pregovora odustali sami. Razgovaramo već s potencijalnim novim investitorima i od njih ćemo uskoro imati povratne informacije koji su problemi te vidjeti kako ih grad može riješiti.

Kakvu suradnju očekujete sa Gradskim vijećem? Jeste li već postigli dogovor o suradnji i formiranju većine s nekom političkom opcijom u Vijeću, s obzirom da sami nemate većinu?

– Evo formirali smo većinu i Gradsko vijeće je konstituirano. Ono predstavlja jedan spoj mladosti i iskustva te sam uvjeren da ćemo svi zajedno raditi za boljitak Grada Križevaca.

I na kraju, koja je Vaša vizija Križevaca za četiri godine, po čemu će to biti bolji i za život privlačniji grad nego što je danas?

– Četiri godine su i malo i puno vremena. Vjerujem da ćemo uspjeti pokrenuti pozitivne trendove što se tiče zapošljavanja, riješiti stambeno pitanje za mlade, a uvjeren sam i u to da će Tehnološki park zaživjeti u punom kapacitetu. Naravno, moramo biti i realni i reći da sigurno nećemo uspjeti riješiti sve probleme u ove četiri godine, ali slijedeće razdoblje vidim kao jedno prijelazno prema modernijem gradu po uzoru na male gradove u Europi, ali i u našoj okolici.(Gradonacelnik.hr)