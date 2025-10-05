Danas su otvoreni ovi dućani

U Križevcima je danas, u nedjelju 5. listopada, otvoren Lidl do 18 sati i Plodine do 21 sat. Otvoreni su Marketi Robin u Lepušićevoj ulici, Pušći, Baltićevoj i na željezničkom kolodvoru u Ulici kralja Tomislava.
U okolici Križevaca otvoreni su dućani u Bukovju, Apatovcu, Kominu, Sudovcu i Markovcu Križevačkom.
