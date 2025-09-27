U Lipi sinoć o znamenitostima i zlatu grada Križevaca

U sklopu obilježavanja 23. rujna, međunarodnog dana kulturne baštine, sinoć je Vladimir Palošika u prostorima Gornjogradskog dobrotvornog i kulturnog društva Lipa održao predavanje o crkvenom bogatstvu iz crkava Križevaca i okolice. Pokazao je relikvijare, kaleže, pacifikate, monstrance, medaljone, ciborije i ostale crkvene predmete i posuđe te poučio posjetitelje čemu služe i u kojim se prilikama koriste. Naučili su tako da se u relikvijaru drže moći svetaca, komadić kosti, vlas ili zub, monstrance ili pokaznice su pak svečano ukrašene posude koje se koriste za izlaganje posvećene hostije i za nošenje u procesijama, dok je ciborij sličan kaležu, ali ima poklopac i upotrebljava se za držanje malih hostija za pričest vjernika.

Najstariji predmet u križevačkim crkvama je iz 1500. godine. Mnogo takvih starih vrijednih predmeta čuva se u grkokatoličkoj katedrali, a ostali su iza franjevaca. No ne skriva se crkveno bogatstvo samo u velikim gradovima, otkrio je posjetiteljima Palošika, već se čak i mala mjesta poput Dubovca mogu pohvaliti spomenicima koje su izradili stari majstori u majstorskim radionicama.