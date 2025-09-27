Od sljedećeg tjedna kreće deratizacija na području Križevaca



Obavještavaju se građani Križevaca da će u razdoblju od 29. rujna do 31. listopada djelatnici tvrtke Toxikon d.o.o provoditi preventivnu deratizaciju prema rasporedu u donjoj tablici. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta provedba mjera odgađa se za sljedeći radni dan.

Deratizacija će se provoditi postavljanjem meka s antikoagulantima II generacije u zatvorene i označene kartonske kutije unutar objekata privatnih domaćinstava/ stambenih zgrada i u prostorima koje koriste domaćinstva (gospodarski objekti, garaže, spremišta) na skrovitim mjestima nedostupnim djeci i domaćim životinjama. U slučaju da se mamci moraju postaviti u blizini domaćih životinja, mamac će biti vezan žicom (isključivo parafinski mamac).

Raspored deratizacije:

29. 9.: Apatovec, Jarčani, Marinovec, Osijek Vojakovački

30. 9.: Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Ivanec, Čabraji, Sveta Helena

1. 10.: Žibrinovec, Vojakovac, Vujići, ,Mičijevac, Podbrđani, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Kostadinovac, Mali Carevdar

2.10.: Carevdar, Male Sesvete, Velike Sesvete, Većeslavec, Povelić, Ruševac

3. 10.: Kloštar Vojakovački, Rajići, Brezov Most, Majurec

6. 10.: Lemeš Križevački, Stari Đurđic, Novi Đurđic, Bukovje

7. 10.: Gračine, Gornji Cubinec, Donji Cubinec, Prikraj

8. 10.: Poljane Križevačke, Sveti Martin, Kunđevec, Špiranec, Stara Ves, Novaki Ravenski

9. 10.: Veliki Raven, Mali Raven, Doljanec, Ravenski Pavlovec, Lemeš, Bojnikovec

10. 10.: Donja Brckovčina, Gornja Brckovčina, Donji Dubovec, Srednji Dubovec, Gornji Dubovec, Kučari, Beketinec

13. 10.: Erdevec, Dijankovec, Podgajac, Mali Potočec

14. 10.: Veliki Potočec, Široko Brezje, Pesek , Greberanec, Gornje Vine

15. 10.: Kalničke Punte, Tomislalova-dio uzželjeznički kolodvor, Nikole Tesle, Marcela Kiepacha, Dragutina Lambla, Vjekoslava Kofeskenyja, Andrije Lenaričića, Ferde Kerna,Karane, Koruška

16 i 17. 10.: Vrbovečka, Gustacva Bohutinskog, Karla Hauslera, Glogovničke Bune,

Kralja Petra Krešimira, Mirka Bogovića, Križevčine- ulica, Donje Križevčine, Gornje

Križevčine, Prigorska

20. i 21. 10.: Radnički Dol, Kramarovec, Šebri, Desetine, Varaždinska, Kalnička, Zagorska, Helenski put, Lipovčica, Ivana Lepušića, Mladine, Sviličićev put, Kosovec

22. i 23. 10.: Franje Markovića, Vjenceslava Novaka, Frane Supila,Franje Račkog, biskupa Julija Drhobeczkog, Biskupa Vasilija Božičkovića, Ivana Viteza, Ive Vojnovića, Tadije Smičiklasa, Kralja Zvonimira, Tome Sermagea, Trg S.S. Kranjčevića, Augusta Šenoe, Mažuranićev Trg, A.G.Matoša, Trg Antuna Nemčića

24. 10.: Drage Grdenića, Tina Ujevića, Ante Starčevića, Josipa Buturca, Istarska, Alberta Štrige, Slavka Kolara, Crni put, Slavka Miholića, Paška, Antuna Mihanovića, Krunoslava Heruca, Frankopanska, Petra Preradovića

27. i 28. 10.: Koprivnička, Ljudevita Modeca, Marijana Detonija, Dragutina Renarića, Milislava Demerca, Ratarna, Trg bana Lackovića, Svetokriška, Mojsija Baltića, Bjelovarska, Pušća, Potočka

28. i 29. 10. Kralja Tomislava, Sidonije Rubido, Nine Vavre, Matije Gupca, Stjepana Radića, Brace Hanžeka, Franje Tuđmana, Frana Gundruma, Frana Galovića, Trg svetog Florijana, Zagrebačka, branitelja Hrvatske, Ivana Zakmardija Dijanovečkoga

Deratizacija će se provoditi uz sve propisane mjere opreza i zaštite ljudi i okoliša, najavljuju gradske službe.