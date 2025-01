Upitali smo gradske vijećnike hoće li podržati jednosmjeran promet u centru, ovo su njihovi odgovori

Danas s početkom u 18 sati u Kinu Križevci, na rasporedu je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. I već dugo se nije s ovakvim nestrpljenjem i zanimanjem čekala u javnosti. Ne samo onoj političkoj, već i kod većine građana. Naime, danas se ponovno treba glasati o uvođenju jednosmjernog prometa kroz centar grada, konkretno na potezu koji obuhvaća ulicu Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, preko Nemčićevog i Strossmayerovog trga, pa sve do semaforiziranog raskrižja s ulicama Petra Zrinskog, Trga svetog Florijana i Tomislavove ulice.

Radovi na spomenutoj trasi već uvelike traju, ali su na prethodnoj sjednici vladajući dobili odbijenicu od vijećnika HDZ-a, koji su, uz SDP-ov tercet, Marka Vrbaneca, Ivicu Švagelja, Ivana Majdaka i Denisa Maksića, glasali protiv pretvaranja centra u jednosmjernu ulicu. Ova odluka nije zaustavila radove, a proteklih smo tjedana svjedočili brojnim komentarima građana u javnim Facebook grupama, kao i na objavama gradskih političara i medija, gdje smo zabilježili više od tisuću komentara.

S obzirom na to da se radi o temi koja izaziva ogroman interes javnosti, odlučili smo poslati upit svim gradskim vijećnicima, kako bi građani jasno znali njihov stav uoči današnje sjednice. Zanimali su nas odgovori na sljedeća tri pitanja:

1) Podržavate li osobno jednosmjerni promet kroz centar grada (Zakmardijeva ulica, Nemčićev i Strossmayerov trg)? Molim ukratko obrazložite odgovor.

2) Smatrate li da su građani trebali biti (više) uključeni u donošenje ovako bitne odluke?

3) Hoćete li na 25. sjednici Gradskog vijeća kao član Gradskog vijeća Grada Križevaca podržati točku pod rednim brojem 3. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Križevaca?

Zaprimili smo brojne odgovore, ali ne svih vijećnika. Krenimo od onih čiji glas bi trebao presuditi, a to su vijećnici SDP-a i HDZ-a. Uime SDP-a, redakciji portala Križevci info odgovorio je Antonio Sirovec, Predsjednik kluba vijećnika SDP-a.

“Obzirom na važnost predmetne teme te opsežnost same odluke, kako prometne, tako i socioekonomske i političke na naš grad, klub SDP-a će održati zajedničku sjednicu s tijelima stranke (Gradskim odborom i Predsjedništvom) te ćemo zajednički donijeti stav i odluku”, napisao je Sirovec.

HDZ je također odgovorio kao klub vijećnika. “Ne podržavamo jednosmjerni promet jer se ne može preko noći odlučivati o takvim stvarima. Građani su trebali biti uključeni u cijeli proces odlučivanja, a možda se trebalo prvo isprobati jednosmjerni promet na jedan tjedan, mjesec ili tri mjeseca”, jasno su nam odgovorili iz HDZ-a.

Nezavisni vijećnik Marko Vrbanec nije imao nikakve dvojbe oko prethodno navedenih pitanja.

“Kao oporbeni vijećnik, ovim putem želim istaknuti kako na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca neću podržati točku pod rednim brojem 3., koja se odnosi na donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Križevaca. Razlog mog nepodržavanja leži u uvjerenju da predložene izmjene nisu dovoljno transparentno razmotrene te da građani, kao ključni dionici, nisu bili adekvatno uključeni u proces donošenja ove odluke. Promjene koje imaju dugoročne posljedice na svakodnevni život i funkcioniranje zajednice zahtijevaju transparentnost i aktivno sudjelovanje svih dionika, posebice građana koji su izravno pogođeni.

Nedovoljno uključivanje javnosti može rezultirati odlukama koje ne reflektiraju stvarne potrebe lokalne zajednice, izazivajući nezadovoljstvo i potencijalne probleme što smo imali prilike vidjeti kroz društvene mreže i medije u proteklim danima. U cilju donošenja kvalitetnih i dugoročno održivih odluka, smatram kako je potrebno maknuti ovu točku sa dnevnog reda, te osobno smatram da se je za trud i sredstva uložena u ovaj nepotreban projekt mogao izgraditi barem jedan vrtić koji je gorući problem ovog grada“, napisao je Vrbanec.

Ivica Švagelj također neće podržati odluku.

“Ne podržavam jednosmjerni promet kroz centar grada. Grad nema riješene alternativne prometne pravce za ovakav promet, nema riješenu “zapadnu zaobilaznicu“ (aktualna gradska vlast je obećala rješavanje, te je bila u izbornom programu) sav teret će opet pasti na Ul. Branitelja Hrvatske, a svjedoci smo kakve se gužve tamo rade. Sama širina prometnice koja se sada može vidjeti, a mi vijećnici ne znamo da li je to po projektu ili nije pošto ga nismo dobili na uvid, stvarat će probleme u pristupu pojedinim ustanovama, problemi prilikom dostave u jutarnjim satima kada su najveće gužve, (npr. dostavno vozilo vrši dostavu nekom poslovnom subjektu ili ustanovi i zaustavi se na prometnici i automatski se radi gužva pošto druga vozila nemaju prostora za obilazak.), povećanje prometne gužve, s problemima će se susresti i žurne službe hitna i policija. Smanjenjem prometa smanjit će se posjećenost objekata koji su tamo od poduzetnika, ugostitelja, trgovina. Smatram da su građani maksimalno trebali biti uključeni u donošenje ove iznimno bitne odluke, pošto oni sami najbolje mogu prezentirati svoje potrebe i interese iako bi to trebali raditi vijećnici koje su birali. Kroz istupe na društvenim mrežama pojedinih građana, i stanovnika s tog područja vidljivo je njihovo nezadovoljstvo i neslaganje s ovim rješenjem gradske vlasti, stoga neću podržati odluku”, naveo je Ivica Švagelj.

Ivan Majdak također nema namjeru podržati odluku.

“Ne podržavam jednosmjerni promet kroz centar grada, takve odluke ne mogu se donositi na ovakav način bez ozbiljne javne rasprave i analize što će to značiti za građane, ali i poslovne subjekte koji se nalaze u tom dijelu grada. Naravno da su građani trebali biti više uključeni u donošenje ove odluke i na sjednici Gradskog vijeća neću podržati niti to da te točke budu na dnevnom redu, jer sukladno Poslovniku o radu GV za stavljanje na dnevni red točaka koje su skinute sa dnevnog reda, treba odluku donijeti Gradsko vijeće ili se ne mogu staviti na dnevni red narednih 3 mjeseca, čl. 50 poslovnika”, odgovorio nam je Ivan Majdak.

Zaprimili smo odgovor i Denisa Maksića iz HDS-a.

“Moj osobni stav kao i stav HDS-a je protivljenje zatvaranju prometa kroz centar grada kao i uvođenje jednosmjernog prometa. Zakmardijeva ulica, Nemčićev i Strossmayerov trg su žile kucavice prometne povezanosti za Donji i Gornji grad. Da bi se o tome raspravljalo prethodno je potrebno izgraditi zapadnu obilaznicu. U tim ulicama nalaze se brojne institucije koje su na usluzi građana te mali poduzetnici koji svojim radom prehranjuju obitelj. Sužavanjem prometnice pojaviti će se brojni problemi za rad i funkcioniranje institucija koje su nekoliko metara od suženja; u blizini Osnovna škola (autobusni prijevoz učenika), Javna vatrogasna postrojba (izlazak interventnih vozila), održavanje Moto utrke za Prvenstvo Hrvatske, a da ne spominjemo prometnu problematiku prilikom dolaska i odlaska na radno mjesto. Ako se prisjetimo prije par godina gradonačelnik je dozvolio promet traktorima s priključcima (čija je masa prelazila 30 tona i više) kroz centar grada i pokraj dviju Osnovnih škola. Ovakva bahata odluka gradonačelnika o jednosmjernom prometu i devastaciji stare gradske jezgre na štetu je svih naših mještana prigradskih naselja, građana Grada Križevaca i svih koji dolaze u Križevce.”

Maksić je dodao:

“Građani moraju biti upućeni u donošenje bitnih odluka za funkcioniranje i život Grada. U svibnju 2024. na inicijativu predsjednika gradske četvrti centar Tomislava Karlovića (HDS) organizirana je zajednička sjednica gradskih četvrti Centar, Gornji i Donji Grad na kojoj je prezentiran projekt izgradnje biciklističke staze, ali u prezentaciji nije bila navedena devastacija i radovi na sužavanju prometnica. Predstavnici Gornjeg i Donjeg Grada (predsjednici su s Rajnove liste) izjasnili su se da je njima to prihvatljivo te da se slažu sa novom regulacijom prometa i izgradnjom biciklističke staze, a Vijeće GČ Centar protivilo se takvim rješenjima. Važno je napomenuti da su u to vrijeme već vjerojatno bili sklopljeni ugovori za radove. U prosincu 2024. na inzistiranje HDS-a, odnosno mene kao gradskog vijećnika i predsjednika GČ Centar Tomislava Karlovića, konačno smo dobili na uvid dokumentaciju – idejne projekte za biciklističku stazu kroz park u Gornjem gradu do željezničke stanice, ali samo na pola sata. Nismo dobili dozvolu za slikanje ili prepisivanje podataka iz projekta jer nam je zamjenik gradonačelnika Šaško rekao kako je projekt autorsko djelo, pa se ne smije objavljivati, prezentirati i dati nekome na uvid. Na moje pitanje jesu li upoznali stanovnike ispred čijih kuća se izvode radovi na biciklističkoj stazi sa idejnim projektom, dobio sam odgovor kako to nije potrebno nego gradonačelnik odlučuje, a građane se pita samo kada su izbori.

Naš odgovor je da ne podržavamo zatvaranje prometa kroz glavnu žilu kucavicu Grada. Ne prije nego se riješi zapadna obilaznica koju je gradonačelnik obećao stanovnicima ulice Branitelja Hrvatske, a ništa nije poduzeo. Na 24. sjednici Gradskog vijeća nisam podržao ovu nakaradnu Odluku o uređenju prometa na području Grada Križevaca, te ju neću niti na 25. sjednici”, zaključio je Denis Maksić.

Za kraj, ostaju nam odgovori devet vijećnika s Liste grupe birača koji podržavaju Marija Rajna. Odnosno, zaprimili smo samo jedan odgovor i to vijećnika koji se ispričao da je u bolnici i da ne može odgovoriti na pitanja. Tko zna, možda se neki od njih jave za riječ na sjednici Gradskog vijeća te će tada detaljnije obrazložiti svoju odluku.