Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1492

U Temi Krugova počinjemo preslušavati tribinu o umjetnoj inteligenciji, politici i ideologiji koju je održao Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca u suorganizaciji sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2024. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Luka Perušić, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji se u svojoj znanstvenoj djelatnosti intenzivno bavi etičkim, političkim i ideološkim problemima “umjetne inteligencije”, a voditelj tribine bio je ravnatelj Kozmološkog instituta, dr. rer. nat. Petar Pavlović.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Sportske avanture plavog konjića Josipa Petrlića Pjera i Ljiljane Petrlić, u kutku za mlade Nevjerojatne priče iz Baskervilskog doma Ali Standish u suradnji sa Zakladom Conana Doylea, na odjelu beletristike roman Ledeni zub Tanye Tagaq, a na stručno-znanstvenom odjelu Moja Rusija: Mir ili rat? Mihail Šiškina.



Na današnji datum rođeni su Helga Vlahović, Ivan Vukić, Vladimir Solovjov, Colin Munro MacLeod i Jackson Pollock, izbila je Seljačka buna, Island je legalizirao pobačaj, objavljen je roman Jane Austen Pride and Prejudice, s radom je počela prva telefonska centrala postavljena u New Heavenu, postavljena je simbolična grobnica neznanom vojniku ispod Slavoluka pobjede u Parizu, objavljena je Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku… Umrli su Ranko Marinković, Francis Drake, Antun Korlević i Astrid Lindgren.



U Vijestima Krugova govorimo o programu Umjetničkog paviljona za 2025. godinu, o izložbi kazališnog plakata u palači Sermage Gradskog muzeja Varaždin te o programu Noći muzeja 31. siječnja s naglaskom na program križevačkog muzeja.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nove spoznaje o Marsu i otkriće planetarne maglice jednog našeg astronoma amatera.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Gregora Josepha Wernera, Mikhaila Ippolitov-Ivanova, Reynalda Hahna, Richarda Danielpoura, Vangelisa, Borisa Leinera i Miše Hrnjaka, Ive Robića, supergrupe USA i Tomislava Golubana.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1492 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 28. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



