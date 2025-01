Poroci Miamija

Kao zmija noge, Grad Križevci skriva prometni elaborat za biciklističku stazu i druge s tim povezane radove na Strossmayerovom i Nemčićevom trgu i u Zakmardijevoj ulici, zbog čega ondje žele uvesti jednosmjeran promet. Kao da se to ne tiče građana Križevaca, kao da svoje mišljenje o tome ne moraju dati ljudi kojima su građani dali povjerenje i izabrali ih da predstavljaju njihove interese u Gradskome vijeću – gradska vlast je bez njihovog odobrenja naručila elaborate i projekte, izabrala izvođače radova i već počela mijenjati sliku centra grada. Radove će platiti javnim novcem, ali ipak nam odbijaju poslati presliku tog elaborata uz opravdanje da je riječ o “autorskom djelu arhitekture”.

Ovaj ogroman zahvat u prostoru koji će centar grada potpuno promijeniti tolika je tajna da o tome nema spomena ni u Rajnovom programu s kojim je izašao na prošle lokalne izore. Tamo je najavljivao izgradnju rekreativnih biciklističkih cesta uz potok Križevci – Čabraji (e ta bi nam dobro došla, kao i staze do Majurca, Helene, Ivanca…), no nije govorio o zatvaranju centra grada, uvođenju jednosmjernog prometa, oduzimanju zelenih površina i parkirališta za izgradnju biciklističkih staza i sužavanju prometnica. Riječ je o velikom zahvatu o kojem bi i građani morali dati svoj sud! Križevčani to ne znaju, ali u listopadu su o križevačkom primjeru slušali Osječani. Tamo je, na Nacionalnoj biciklističkoj konferenciji, dogradonačelnik Danijel Šaško imao izlaganje o oduzimanju prostora automobilima kao o ključu održive budućnosti. Što je točno na tom službenom putu govorio o primjeru u našem gradu, ne znamo jer gradska uprava o tome nikad nije informirala javnost.

Ako nisu sami shvatili prije, malobrojnim građanima koji su ljetos bili na prezentaciji Plana održive urbane mobilnosti u Kinu Križevci ponuđena je slika budućeg centra Križevaca – na fotografiji Miamija. To je, valjda, dovoljno i građani bi se trebali osjećati informiranima, a ne da sad i oni i mediji postavljaju nekakva pitanja.

Ipak, pitanja postavljaju i gradski vijećnici jer je, uoči lokalnih izbora u svibnju, tema postala itekako važna. Oni bi sutra na sjednici Gradskoga vijeća trebali raspravljati o uvođenju jednosmjernog prometa kroz centar, iako su se radovi već prilično zahuktali i bez te njihove odluke. Nagađa se da Grad kao naručitelj nije dobio ni sve suglasnosti potrebne za radove u centru, kao ni za već postavljene prometne znakove. Elaborat odbijaju pokazati javnosti, Ministarstvo kulture potvrdilo nam je da je od njih suglasnost za znakove tražena tek 7. siječnja ove godine, a znakovi su postavljeni još lani u prosincu.

I radovi na križanju “kod Šaška” ovise o organizaciji prometa kroz centar, ali cesta je već sužena iako odluka o jednosmjernom prometu za sada još ne postoji. “Ovo je varijantno rješenje semafora, nakon što bude izrađen Glavni projekt nove regulacije prometa u Križevcima“, objasnio nam je građevinski stručnjak. Postoji li taj projekt i građevinska dozvola za rekonstrukciju centra Križevaca?

Gradski vijećnik Ivan Majdak tvrdi da Grad nema građevinsku dozvolu za rekonstrukciju javne ceste i zbog toga je poslao prijavu Državnom inspektoratu. Zatražio je nadzor izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji Zakmardijeve, Nemčićevog i Strossmayerovog trga i raskrižja Potočke, Smičiklasove i Račkoga sa Zakmardijevom. Što će biti s već započetim radovima i tko će snositi materijalnu odgovornost za naručene radove i projekte ako Gradsko vijeće sutra ne prihvati odluku o uvođenju jednosmjernog prometa? Zašto je organizacija prometa u centru i sužavanje već postojećih cesta važnije i prioritetnije od izgradnje vrtića, nogostupa i staza do Majurca, Sv. Helene, Prikraja, Ivanca, od uređenja bazena do mnogih drugih stvari koje utječu na kvalitetu života u Križevcima – e to su teme o kojima se ovih dana priča na ulici.

Hoće li Rajn ipak skupiti većinu i tko će podržati odluku o kojoj se moralo misliti i javno govoriti prije nego je novac već potrošen, sutra će, čini se, pratiti puno kino.