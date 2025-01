Tomislav Katanović krenuo u utrku za gradonačelnika: Nije dobro da se u ovo ulazi bez ikakvog političkog iskustva, taj primjer gledali smo do sad

Niz afera i velikih društvenih problema kojima u Križevcima svjedočimo proteklih dana, mjeseci pa i godina, motivirale su Tomislava Katanovića da se kandidira, rekao je to danas na konferenciji za medije službeno najavljujući da kreće u utrku za mjesto gradonačelnika Križevaca.

Izdvojio je probleme u Dječjem vrtiću i upravo aktualnu reorganizaciju prometa kao teme koje značajno utječu na našu lokalnu zajednicu i izazivaju veliki interes javnosti. “Ti problemi su rezultat višegodišnjeg načina upravljanja ovim gradom, a utječu na kvalitetu života u ovom gradu. To se ne može rješavati istupima na TikToku i na društvenim mrežama, nego isključivo na ozbiljan način i na tome mora raditi kvalitetan tim. Nitko od nas nije jučer doselio u Križevce da bi ostvario svoje političke ambicije, mi smo godinama društveno aktivni i prisutni“, poručio je Katanović.

Predstavljajući se, rekao je da je 17 godina bio prisutan u lokalnoj politici, dok posljednjih osam radi na menadžerskim funkcijama u svjetskim korporacijama. Budući da je bio suradnik bivšeg gradonačelnika Branka Hrga, pitali smo Katanovića predstavlja li mu to sada teret ili prednost. “To sigurno nije i ne može biti teret. Iz tog političkog angažmana možete izvući i pozitivna i negativna iskustva, no ono što je činjenica jest da za ovu kandidaturu čovjek treba imati i to iskustvo. Nije dobro da se u ovo ulazi bez ikakvog političkog iskustva, taj primjer smo imali priliku gledati do sada“, odgovorio je.

Na izbore će izaći kao predstavnik grupe građana, s listom na kojoj će biti ekonomisti, profesori, kineziolozi, pravnici, a cilj im je, objašnjava, ponuditi kvalitetnu alternativu za upravljanje gradom na zadovoljstvo i prema potrebama sugrađana.

“Ovo što se trenutačno radi s prometom je najradikalniji zahvat u povijesti grada. To utječe na promet i život u centru, ali i na gradsku moto-utrku koja je simbol našeg grada. To nije samo prometno pitanje, nego i socioekonomsko. Upitno je koliko će to daleko otići, no ja vjerujem da će razum prevladati. Račun za taj dio, nadam se, građani će naplatiti na izborima“, rekao je Katanović.

Kandidat za Katanovićevog zamjenik je Ivica Švagelj, gradski vijećnik koji je na prošlim lokalnim izborima zamalo ušao u drugi krug s aktualnim gradonačelnikom.

“Odlučio sam podržati Tomu prvenstveno zato što je dobar prijatelj, odgovorna osoba i ima cilj – da Križevci budu bolji. Kao gradski vijećnik sam bio čvrsta i glasna oporba, zastupao sam javne interese i interese ljudi koji su nas birali. To ću raditi i dalje. Križevci ne zaslužuju trenutačnu vlast – nema komunikacije, ali ima netransparentnosti i guranja privatnih interesa ispred javnih“, rekao je Švagelj. Mjesto na listi za Gradsko vijeće dobit će i nekadašnji ravnatelj Gradskog muzeja Zoran Homen. Podržao je, objašnjava, školovane ljude s iskustvom i makar se dosad trudio držati izvan politike, ovaj se put odlučio uključiti.

“Prateći sjednice Gradskoga vijeća u dužem periodu, vidio sam da među vijećnicima ima ljudi koji ne znaju zašto su došli tamo, ne znaju o čemu se govori, ne mogu tri riječi izgovoriti o nekoj temi. Oni nemaju uopće svoje viđenje, samo dižu ruku kad treba. Mislim da je došlo vrijeme da se na tom Gradskom vijeću počnu donositi odluke koje su dobro promišljene i u korist građana“, objasnio je svoj motiv uključivanja u politički život grada. Uz njega, Katanovića i Švagelja na listi će biti Matej Bunta, Sanela Mikulčić Šantić, Stjepan Dakić, Magdalena Vrabec, Domagoj Bunta, Marko Vrbanec, Vitomir Mijić i Ivan Vuković, dok će ostale kandidate predstaviti uz program. Fokus će, najavljuju, biti na rješavanju prometne regulacije na zadovoljstvo građana, gorućoj temi nedostatka vrtićkih kapaciteta s naglaskom na poštivanje pedagoških standarda, uključivanje prigradskih naselja i sela u razvojne planove, revitalizaciju poduzetništva.