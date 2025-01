Dr. Rajović gostuje u Križevcima: Posao je djeteta da se kreće, vrti, skače

Kretanje, fizička aktivnost i slobodna igra važni su za razvoj djeteta – tema je to predavanja koje će u križevačkoj velikoj dvorani Hrvatskoga doma, u subotu 25. siječnja u 10 sati, održati dr. Ranko Rajović, autor NTC programa (Nikola Tesla Centar) s Katedre za obrazovne neuroznanosti na Pedagoškom fakultetu u Kopru, inače specijalist interne medicine i magistar neurofiziologije. Na seminarima, predavanjima i radionicama dr. Rajović već godinama koristi svaku priliku da osvijesti odrasle o tome da se djeca najbolje razvijaju kroz igru.

Rajović je dugogodišnji predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece te osnivač Mense Srbije i Odsjeka za darovite Nikola Tesla Centra. NTC-sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece, a temelji se na istraživanjima koja upozoravaju na to da mozak uspostavlja 75 posto svih neuronskih veza (sinapsi) do sedme godine života, a od toga 50 posto sinapsi nastane već do pete godine. NTC-sustav suprotstavlja se tradicionalnom radu s djecom, pa tako i učenju napamet koje Rajović smatra potpuno zastarjelim.

Predavanje je besplatno, namijenjeno roditeljima djece do 12 godina, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, psiholozima, organizira ga Grad.