Križevačkom bibliobusu više novca iz županijskog proračuna

Križevačka knjižnica će u razdoblju od 2025. do 2027. od Koprivničko-križevačke županije dobivati po 18 tisuća eura godišnje, što je za 6 tisuća eura više nego u protekle tri godine, priopćila je Županija. Potpisivanjem novog trogodišnjeg sporazuma o sufinanciranju Bibliobusnih službi Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci, Županija je povećala financijsko izdvajanje za gotovo 18 tisuća eura godišnje i time osigurala još bolju dostupnost knjižničnih usluga svim stanovnicima naše županije.

“Bibliobusne službe nisu samo pokretne knjižnice – one su most koji povezuje ljude s kulturom, znanjem i informacijama bez obzira na to gdje žive. Ovim sporazumima nastavljamo ulagati u obrazovanje, a Bibliobusne službe imaju ulogu prosvjetiteljstva u našem društvu te redovito posjećuju 91 stajalište u više od 60 naselja, pružajući knjižničnu uslugu i u najudaljenijim krajevima. Koprivničko-križevačka županija od početaka podupire Bibliobusnu službu ne samo kroz financijsku potporu u obliku plaće za zaposlenike, već je dala značajan doprinos u kupnji novih vozila – bibliokombija u Križevcima i novog Bibliobusa u Koprivnici“, rekao je Darko Koren.

Na području Koprivnice bibliobus funkcionira već 46 godina, dok na križevačkom području djeluje 16 godina, s tim da je naša knjižnica prva mala knjižnica izvan sjedišta županije koja ima Bibliobusnu službu.

“Ključno je da smo putem Bibliobusne službe pokrili naselja i općine u našem kraju te svim korisnicima omogućili dostupnost knjižne građe i usluga. To ne bi bio moguće bez velike pomoći Županije i Grada te resornog ministarstva“, naglasila je ravnateljica križevačke knjižnice Marjana Janeš Žulj, dok je gradonačelnik Mario Rajn rekao je kao je Bibliobusna služba nadstandard koji stanovnicima križevačkog kraja pruža usluge kao i klasične knjižnice

“U ovom digitalnom dobu, vrijednost knjige je na još većoj cijeni, a to nam govori i broj korisnika naše knjižnice. Izuzetno mi je važno što Bibliobusna služba redovito posjećuje vrtiće i područne škole i udaljena naselja te promovira važnost čitanja, to je naš zalog za budućnost. Hvala Županiji što podržava rad službe te se radujemo nastavku suradnje”, rekao je Rajn.