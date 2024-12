Koncert Blagdan Banda: 30th anniversary of “The day when Croatian Rock almost died”

Zagrebački klub Hard Place je u ponedjeljak, 23. prosinca organizirao posebnu svečanost: 30th anniversary of “The day when Croatian Rock almost died”. U organizaciji ove prigode, vlasnik kluba, Gordan Penava Pišta još je jednom dokazao kako se uistinu radi o “najvećem” malom rock klubu, nagradivši zagrebačku publiku koncertom riječkog all-star banda.

Pišta je prije koncerta objasnio kako je prije 30 godina hrvatski rock zamalo umro – po povratku s Božićnog koncerta iz Zadra, autobus koji je prevozio 7 bendova završio je u provaliji! U autobusu su bili: LET 3, LAUFER, ANESTHESIA, HLADNO PIVO, HARD TIME, VJEŠTICE i EN FACE. Na sreću svih u autobusu, ali i ljubitelja hrvatske rock scene, nitko nije nastradao. Trideset godina nakon, “preživjeli” su razveselili publiku izvrsnom svirkom.

Blagdan Band uistinu je all-star band, sastavljen od riječkih glazbenika koji su javnosti poznatiji kroz svoje matične bendove: Zoran Prodanović Prlja (vokal, LET 3), Vlado Simcich Vava (gitara, Laufer), Sandro Bastiančić (bas gitara, En Face), Alen Tibljaš (bubnjevi, Goran Bare & Majke, FIT, Laufer), Matej Zec Knki (gitara, LET 3 i Morso). Jesenski prvaci napravili su odličnu atmosferu, iako je publika ostala zakinuta za bakljadu u 60. minuti. Naziv benda je simboličan jer sviraju isključivo za blagdane, iako ni to nije pravilo jer su iz Zagreba izbivali nekoliko godina.

Bend svira svoju verziju blagdanske glazbe, večer su otvorili numerom T. REX-a “Children of the revolution”, nakon čega je uslijedila “Welcome to the machine” Pink Floyda. Plesni podij otvoren je energičnom izvedbom “Somethin’ else” koju je proslavio Eddie Cochran, no u Hard Placeu je definitivno odsvirana verzija legendarnih Sex Pistolsa. U blagdanskom putovanju kroz vrijeme nizali su se hitovi: “China Girl”, “Teenage kicks”, I wanna be sedated, “I fought the law”, “20th Century Boy” i mnogi drugi. Bend je pokazao kako se u istoj večeri mogu odsvirati najveće punk numere i najreskije gitarske solaže poput one u “Keep on rockin’ in a free World” Neila Younga.

Osim bezvremenskih rock n roll himni, bend je odlično izveo “Moonlight Shadow” (Mike Oldfield), “Hungry like the wolf” (Duran Duran), “Fight For Your Right” (Beastie Boys), “7 Nation Army” (White Stripes), “SONG 2” (Blur)… Pred kraj koncerta, svojevrsni homage Rijeci odali su izvedbom “Narodne pjesme” Parafa.

Pankerski puk zahvaljuje HARD PLACE-u na organizaciji koncerta i Doktorovom grahu, a Blagdan Bandu na izvrsnom blagdanskom provodu. Rock je vječan dok su mu djeca vjerna.

Forza Fiume! Sretni blagdani svima!