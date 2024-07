[FOTO] RockLive #13: “Jedan poziv mijenja sve”

Treći dan trinaestog izdanja RockLive-a dokaz je kako se na pravim rock festivalima atmosfera pojačava iz dana u dan. Velik broj posjetitelja proveo je subotnje kasno popodne i večer u koprivničkom Kampusu. Prvi su nastupili Gradske bitange iz Valpova, još jedan od bendova kojima je vrata velikih pozornica otvorilo nastupanje na Supervalu, festivalu srednjoškolskih bendova.

Nakon što su Gradske bitange isprašile svoje, stage je preuzeo križevački dvojac Kids from the sky koji su odličnom svirkom rasplesali raspoloženu koprivničku publiku. Teo Golub i Robin Petić polako, ali sigurno okupljaju sve veći broj fanova. Iako je vrijeme godišnjih odmora i odlazaka na more, broj posjetitelja RockLive-a nikako ne daje naslutiti da su ulice pojedinih gradova poluprazne, kako se program preko žestokog koprivničkog dvojca Šiza (Marko Kuhar i Bruno Antolić) te zagrebačkog rock benda Šank!? približio nastupu Partibrejkersa, ogroman koncertni prostor bio je gotovo potpuno ispunjen.

Partibrejkersi su u devedeset minuta pokazali zašto ih se smatra jednom od najvećih live senzacija na našim prostorima. Bend osnovan 1982. u Beogradu nikada nije izgubio svoje istinsko značenje, kako i sami kažu – biti isti, poseban, slobodan, samo svoj. Hitovima Kreni prema meni, Hoću da znam i Hipnotisana gomila zapalili su Kampus. Neizostavno je bilo i evanđelje po Canetu, koji u pjesmi 1000 godina (Jedan poziv menja sve) objašnjava kako svi moramo slušati ono što nas zove, ići za time i čuvati svoje glave, duše, srca i muda. Nebojša Antonijević Anton je po mišljenju mnogih jedan od najboljih rock gitarista s prostora bivše države, reski zvuk Antonovog Stratocastera sigurno se čuo i van granica Koprivnice.

Nakon Partibrejkersa uslijedio je nastup Pips, Chips & Videoclips koji su na radost okupljenog mnoštva svirali numere Gume na kotačima, Malena, funky verziju pjesme Ljubav… Ripper i ekipa dokazali su kako Pipsi ne stare. Ovogodišnji koncertni program festivala završio je nastupom Vojka V, bivšeg člana Dječaka koji je samostalnom karijerom ostvario vrhunac popularnosti na našim prostorima. Sudeći po prizorima s RockLive-a, Vojko je danas sve što vole mladi.

Za kraj, valja pohvaliti organizatore na još jednom odličnom festivalu, borbi za oporavak rokenrola i drugih alternativnih žanrova. Mladi Križevčani, okupljeni u prvim redovima rock festivala već duže vrijeme poručuju – Stop cajkama!, stoga koristimo priliku da se pridružimo u tom pokliku i pozivu mladima. Jer uistinu, jedan poziv mijenja sve.