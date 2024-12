Na upit vijećnika Hrga, Šaško objasnio kolne ulaze preko biciklističke staze za stanare u Markovićevoj

Od brojnih zanimljivih tema s Aktualnog sata na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća, izdvajamo i upit koji se tiče izgradnje biciklističke staze usred zelene površine istočnog dijela parka u ulici Franje Markovića. Preciznije, HDZ-ov vijećnik Goran Hrg dotaknuo se kolnih ulaza za stanare.

“Već neko vrijeme nismo pričali o biciklističkim stazama, pa da se toga opet malo dotaknemo, konkretno staze kroz park u Markovićevoj ulici koji je javno dobro u uporabi Hrvatskih cesta. Zanimaju me kolni ulazi za stanare, s obzirom na to da vidim da su rubnjaci svugdje jednako postavljeni. Ima li smisla da svakih 10 metara imamo prijelaz preko biciklističke staze? Na koji će način to biti riješeno?”, upitao je Hrg.

U ime gradske vlasti, zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško objasnio je kako će kolni ulazi izgledati.

“Ulazi u Gornji grad su i prije bili svakih X metara, koliko već jesu. Oni će sjeći biciklističku stazu, ali u sklopu biciklističke staze je riješen onaj dio od staze do ulaza i on će sada biti nanovo asfaltiran, a na ovo će se navoziti neki materijal koji će biti estetski prihvatljiv za cijele te prilaze koji su bili kao i prije. Neće se građanima ništa posebno promijeniti, ok oni će u nekom trenutku sjeći tu stazu, ali imat će dovoljno mjesta za ostaviti auto i iza nje jer ima još 30-ak metara do ceste”, izjavio je Šaško u odgovoru.

Podsjetimo, ovi su radovi dio projekta izgradnje novih biciklističkih staza od Tomislavove ulice, kroz centar grada pa sve do kraja ulice Franje Markovića. Ukupna vrijednost radova je 965.108.93 eura s PDV-om od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt sufinancira s 318.291,66 eura s PDV-om. Preostalih 646.817,27 eura izdvojeno je iz gradskog proračuna.