Mufasa, Vukodlaci i sjajni Liam Neeson

Večeras, u petak 20. prosinca, Kino Križevci u 20 sati prikazuje horor film Vukodlaci, redatelja Stevena C. Millera. Jedne noći, Supermjesec je aktivirao skriveni gen u svakom čovjeku na planeti, pretvarajući sve koji su bili izloženi mjesečevom svjetlu u vukodlake. Uslijedio je kaos u kojem je gotovo milijarda ljudi izgubila život. Sada, godinu dana kasnije, Supermjesec se vraća – a s njim i strah koji prijeti cijelom čovječanstvu. Frank Grillo kao znanstvenik Wesley Marshall vodi utrku protiv vremena, pokušavajući pronaći lijek prije nego što noć ponovno donese masovni pokolj. No, kad se njegova obitelj nađe u opasnosti, mora odlučiti hoće li spasiti svijet ili one koje voli. U ovoj jezivoj akcijskoj avanturi uz Grilla nastupaju Katrina Law, Ilfenesh Hadera, James Michael Cummings i Lou Diamond Phillips.

U subotu popodne u 17 sati na programu je animirani film Mufasa: kralj lavova, priča o usponu voljenog kralja Ponosne Zemlje. U ovom dugo očekivanom hitu, Rafiki prepričava maloj lavici Kiari, kćeri Simbe i Nale, legendu o Mufasi. Priča se vraća u prošlost, prikazujući Mufasu kao izgubljeno i usamljeno siroče, sve dok ne upozna suosjećajnog lava Taku, nasljednika kraljevske loze. Taj susret pokreće putovanje grupe neobičnih prijatelja koji istražuju život, a njihova će se veza testirati dok zajedno pokušavaju izbjeći prijeteću opasnost. Kombinirajući tehnike snimanja uživo s fotorealističnom računalno generiranom slikom, film Mufasa: kralj lavova režirao je oskarovac Barry Jenkins, producirali su ga Adele Romanski i Mark Ceryak, a izvršno producirao Peter Tobyansen.

U subotu od 20 sati prikazuje se akcijski triler Oprost. Liam Neeson tumači neimenovanog bivšeg boksača koji više od 30 godina radi za gangstera Charlieja Connora, te je ujedno mentor njegovom sinu Kyleu koji bi trebao preuzeti očev posao. Nakon što mu se počnu događati neobične zdravstvene poteškoće, saznaje kako mu zbog boksačke prošlosti pamćenje postepeno nestaje te može postati nekontrolirano agresivan. Njegovo stanje je bespovratno, i pokušava se ponovno zbližiti s otuđenom kćeri i njenom obitelji. Zbog svega što je do sada ignorirao i zbog života kakvog je vodio, Neesonov lik će pokušati učiniti za promjenu dobru stvar i prestati ignorirati nepravdu. Takva odluka neće naići na dobar odjek u kriminalnom podzemlju i naći će se s druge strane nišana.