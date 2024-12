Ulica Franje Tuđmana pretvorena u slijepu

Na komentare i upit građana o tome zašto se više ne može prometovati ulicom Franje Tuđmana u njezinoj punoj duljini (a seže od Trga svetog Florijana pa sve do ulice Marcela Kiepacha), uputili smo se do mjesta na kojem završava asfaltirani dio spomenute ulice i dočekao nas je novitet. Barikade u vidu tri žardinjere koje nam jasno daju do znanja da daljnje prometovanje nije izvedivo. Tu je i znak koji označava cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.

S obzirom na to da se o ovoj prometnoj promjeni na razini Križevaca nigdje nije mogla pročitati obavijest, kontaktirali smo Grad Križevce te ih upitali tko je inicirao postavljanje prepreke, je li to trajno rješenje ili u nekom trenutku (i pod kojim uvjetima) možemo očekivati uklanjanje prepreke? Odgovor iz Grada prenosimo u cijelosti.

“Zatvaranje ulice inicirali su sami stanari i vlasnici zemljišta sakupljanjem potpisa. Ovo rješenje je trajno i obrađeno je u prometnom elaboratu cijeloga grada na koji su dobivene i potrebne suglasnosti. Važno je napomenuti da su slijepe ulice najsigurnije ulice za stanovnike i djecu te da je općenito cilj demotivirati tranzitni promet kroz stambena naselja gdje god postoji alternativa. S obzirom da ovdje imamo dvije paralelne ulice, Ulicu Nikole Tesle i Ulicu kralja Tomislava prometnih problema zbog zatvaranja neće biti, odnosno situacija će biti i bolja jer će se smanjiti broj automobila koji izlaze na Trg svetog Florijana gdje je ionako preopterećeno raskrižje.”

Također smo upitali je li u planu i kada asfaltiranje dionice od Razvojnog centra i tehnološkog parka i ulice Marcela Kiepacha?

“Asfaltiranje te ulice nije u planu za iduću godinu jer je najprije potrebno izvesti infrastrukturu za što još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi koji su u postupku”, zaključili su.