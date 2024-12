Danas, u nedjelju 8. prosinca, u Križevcima je do 14 sati je otvoren Konzum u centru Supernova, do 15 sati Spar, Lidl do 18 sati te Plodine do 21 sat. Otvorene su Robin trgovine u Bjelovarskoj, Detonijevoj i u Tomislavovoj na željezničkom kolodvoru te u Kloštru Vojakovačkom, Sudovcu i Svetom Petru Orehovcu.