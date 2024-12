Antun Gustav Matoš u Križevcima i okolici – povodom 110. obljetnice piščeve smrti

Na poziv svoga prijatelja, Križevčanina Karla Häuslera, A. G. Matoš boravi nekoliko dana u Križevcima u listopadu 1910. godine. Upoznaje grad i okolicu – Kalnik i Sveti Ivan Žabno. Taj posjet Matoš je opisao u feljtonu „Oko Križevaca“, a Häusler u knjizi „Uspomene na A. G. Matoša“.

Antun Gustav Matoš (1873.-1914.), jedan od najvećih hrvatskih književnika, poslije trinaest godina prinudnoga života u inozemstvu – zbog dezertiranja iz vojske – vraća se u Hrvatsku, u svoj Zagreb, godine 1908. Odmah te iste godine upoznaje mladoga Križevčanina Karla Häuslera (1887.-1942.) kojega kasnije naziva „svojim mlađim literarnim drugom“. Upoznaju se u Samoboru gdje je Matoš boravio toga ljeta, na Häuslerovu inicijativu jer je Häusler želio uključiti Matoša u pokretanje književnoga časopisa Sutla.



Od tada pa idućih šest godina, sve do Matoševe smrti 1914., njih se dvojica dopisuju i druže, najčešće u Zagrebu. Sačuvano je 18 pisama i razglednica koje je Häusler poslao Matošu, a među njima je i ono iz prosinca 1909. u kojem Häusler iz Križevaca, među ostalim, piše Matošu: „Dovest ću Vas jednom ovamo, da vidite grad…“

U ljeto 1910. tada 23-godišnji Häusler poziva 37-godišnjeg Matoša da ga posjeti u Križevcima. Matoš prihvaća poziv te o tome piše ovako: „Položivši ispit za više pučke škole, da mogu podučavati u francuskom, odoh na nekoliko dana odmora k prijateljima u Križevac.“ Matoš je zapisao i kada je to točno bilo: „Od 4. do 8. X. 1910. bijah u Križevcu…“ Häusler o tome posjetu svjedoči kako su se „srdačno i lijepo zabavili u gradu i okolini“. Osim šetnji po Križevcima i noćnih zabava u hotelu „K zelenom drvetu“ (današnja zgrada Erste-banke), išli su na dva izleta, kočijom, na Kalnik i u Sveti Ivan Žabno.



Odmah po povratku u Zagreb Matoš je svoje dojmove o Križevcima opisao u feljtonu „Oko Križevca“ koji je objavio u novinama Hrvatska sloboda u tri nastavka, krajem listopada 1910. Matoš umire 1914. u svojoj 41. godini života od posljedica raka grla, a jedan od posljednjih posjetitelja u bolnici mu je upravo Karlo Häusler. Koliko je on bio blizak s Matošem govori i to da je više puta bio gostom u kući njegovih roditelja u Zagrebu, a s njima se i vraćao s Mirogoja nakon Matoševa pogreba. U tim tužnim trenucima Matošev je otac svojoj supruzi o odnosu njihova sina i Häuslera rekao: „Ovoga je volio!“.

Karlo Häusler pred kraj je svojega života, 23 godine nakon Matoševe smrti, napisao memoarsku knjigu „Uspomene na A. G. Matoša“ (napisana 1937. i 1938., objavljena 1941.), a među tim uspomenama su i one koje se odnose na Matošev posjet Križevcima. Upravo ta dva književna djela, Matoševo i Häuslerovo, donose nam podatke o Matoševu boravku u Križevcima i križevačkoj okolici 1910. te su povod našemu

današnjemu podsjećanju na boravak velikoga Matoša u Križevcima.