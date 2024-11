Policija kontrolira parkiranje na mjestima za vozila osoba s invaliditetom

Policija apelira na vozače da budu savjesni sudionici u prometu i da ne koriste mjesta za parkiranje koja im nisu namijenjena. Konkretno, to se odnosi na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom koja koriste i oni koji na njih nemaju pravo. Na području Policijske uprave koprivničko-križevačke samo u četvrtak su utvrdili 11 prekršaja nepropisnog parkiranja na tim mjestima, a redovito nailaze i na zlouporabu korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

“Građanima se ukazalo na obvezu i potrebu poštivanja parkirališnih mjesta rezerviranih za parkiranje vozila osoba s invaliditetom te načinu korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom“, priopćila je policija.

Za nepropisno parkiranje na ovim parkirnim mjestima predviđene su novčane kazne i to u iznosu od 300 do 1000 eura za prekršaj osobi koja svoju Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ustupi drugoj osobi na korištenje te se može oduzimanjem Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom privremeno onemogućiti njeno korištenje od jednog mjeseca do dvije godine. Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1000 eura kaznit će se za prekršaj i osoba koja neovlašteno koristi Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom, dok će se s 90 eura kazniti vozač ako zaustavi ili parkira vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Nadzor nepropisnog parkiranja i zlouporabe Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom provodit će se i u narednom razdoblju.