Najiščekivaniji domaći film stiže u križevačko kino

.

U subotu i nedjelju, 2. i 3. studenog Kino Križevci u 17 sati prikazuje animirani film Moja friki obitelj. Betty Flood obična je djevojka koja živi u obitelji čarobnjaka. Ona ih se srami i voljela bi da se ponašaju normalno. No, Betty tek počinje shvaćati da i ona sama posjeduje čarobne moći. Razapeta između pretjerano zaštitnički nastrojene majke i želje da dokaže svoje čarobne i glazbene sposobnosti, suočava se s izazovima odrastanja i pronalaska svog mjesta u svijetu. Njezini odnosi s obitelji i prijateljima odražavaju iskustva djevojčica diljem svijeta u ovoj priči pune magije i kaosa.

U subotu u večernjem terminu u 20 sati na repertoaru je domaći film Dražen. Producenti i autori projekta Ivor Šiber i Ljubo Zdjelarević, redatelj Danilo Šerbedžija i scenarist Ivan Turković-Krnjak odlučili su prikazati Draženov put iz sasvim novog kuta, fokusirajući se na njegove unutarnje borbe, žrtvu i snove. Film prati život Dražena Petrovića, košarkaškog genija koji je odrastao u Šibeniku, a zatim osvojio Europu i SAD. Kroz prizmu njegovih najvažnijih životnih trenutaka, film istražuje Draženovu neumoljivu odlučnost, duboku povezanost s obitelji i neizmjernu strast prema košarci – sportu koji ga je doveo do besmrtnosti. Sniman je, između ostalog, i na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku, što dodatno doprinosi emotivnoj snazi priče.

U glavnim ulogama su Domagoj Nižić (Dražen Petrović), Tonko Stošić (mladi Dražen Petrović), Romina Tonković (Renata, Draženova djevojka), Pavle Matuško (Aleksandar Petrović), Lovre Tanfara (mladi Aleksandar Petrović), Zrinka Cvitešić (Biserka Petrović), Dragan Mićanović (Jovan Petrović), Victoria Hauer (Klara), Valentin Perković (Warren LeGarie), Mile Kekin (Mirko Novosel), James Perry (Willis Reed).